Ammonterebbe a 1,06 milioni di morti nel 2017 il numero delle vittime causate dall’esposizione al piombo contenuto soprattutto nelle vernici. A dirlo è stata ieri l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in occasione della Settimana internazionale di prevenzione contro l’avvelenamento da piombo, che si celebra dal 20 al 26 ottobre. Secondo l’Oms 24,4 milioni sarebbero gli anni persi a causa di disabilità e morte causati dagli effetti a lungo termine sulla salute, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

Il focus della campagna di quest’anno dell’Oms è proprio l’eliminazione delle vernici al piombo, ancora oggi molto diffuse specie per scopi decorativi, pur essendo disponibili alternative non pericolose per la salute.

Sull’emergenza piombo c’è ancora molta sensibilizzazione da fare, considerato che l’esposizione al piombo, soprattutto nell’infanzia, rimane una delle principali preoccupazioni per le autorità sanitarie. Sempre secondo l’Oms al luglio scorso su 194 Stati mebri dell’Alleanza globale per l’eliminazione del piombo per promuovere l’eliminazione delle vernici al piombo nella produzione e vendita, solo 72 hanno preso misure di controllo stringenti contro le vernici al piombo.