Anche mercoledì 10 luglio sarà una giornata all’insegna del maltempo su buona parte dell’Italia, con molte regioni colpite da nuovi temporali con rischio nubifragi. Un probabile bis della giornata di ieri, quando forti raffiche di vento fino a 150 chilometri orari hanno colpito la costa adriatica nella provincia di Ascoli Piceno, da Cupra Marittima fino a Porto d’Ascoli. Bagnanti e turisti sono fuggiti dalle spiagge, dove volavano lettini e ombrelloni.

La protezione civile ha diramato un’allerta meteo arancione per mercoledì 10 luglio per rischio temporali nella Toscana centro meridionale. Allerta gialla invece in gran parte della Lombardia, in Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, resto della Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania settentrionale, Basilicata, Calabria e Puglia. Una ulteriore perturbazione di origine atlantica porterà un marcato peggioramento sulle regioni centrali, specialmente quelle del versante adriatico, arrivando poi anche al Sud. In molte città da Napoli a Livorno resteranno chiusi parchi pubblici e centri estivi.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook