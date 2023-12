Piero Pelù a Legambiente: “Il bene comune è rock”

Il messaggio del rocker alle delegate e ai delegati al XII Congresso nazionale di Legambiente

Ciao a tutti, il nostro mondo sta cambiando rapidamente muovendosi in una direzione che fino a poco tempo fa ci poteva sembrare la proiezione di un film dell’orrore. Le guerre accerchiano l’Europa ai confini orientali ucraini, il Medio Oriente è ancora tragicamente in fiamme, l’Africa Sub Sahariana è oggetto di attenzioni colonialiste dall’Estremo Oriente e dalla Russia, i nazionalismi stanno prendendo sempre più piede da Est a Ovest negli spazi istituzionali di tutti i parlamenti mondiali, le dittature e gli imperialismi si fanno sentire sempre di più e la loro negativa presenta sta in ogni angolo del globo, un capitalismo di vecchissimo stampo sta riprendendosi in mano i suoi mega profitti a danno delle classi lavoratrici che sono invece sempre più indifese, il rispetto per l’ambiente e la transizione ecologica verso una società più sostenibile stanno addirittura diventando il nemico giurato delle politiche più conservatrici mentre le politiche progressiste vivono un momento di forte crisi identitaria e di alleanze efficaci.

Ecco perché saluto tutte e tutti i convenuti a questo importante incontro con grandissimo affetto e coinvolgimento, c’è sempre più bisogno di persone sane e oneste per difendere la nostra Madre Terra e il futuro delle prossime generazioni dall’aggressività e dall’arroganza di tutte le energie negative che ci circondano. Per questo sarà sempre più importante far sentire le nostre voci, la nostra presenza e dare sempre più forza alle nostre idee che non sono a vantaggio di pochi ma per il bene comune di tutti i cittadini del mondo.