Lo dice il dossier “Borghi Avvenire” realizzato da Legambiente in occasione del ventennale della sua campagna Voler Bene all’Italia. I punti cardine del piano nazionale Next Generation per tutelare e valorizzare queste realtà e le loro comunità

In Italia i piccoli Comuni sono 5.526. Qui vivono 9.687.000 di cittadini. Si tratta però di comunità sempre più minacciate da spopolamento e calo demografico. Da 2001 al 2024, infatti, i comuni con meno di 5mila abitanti sono passati da 5.836 a 5.526 (-5,3%), con una popolazione passata da 10.590.000 a 9.687.353 (-8,5%). Per rilanciarsi i Comuni devono ripartire dai giovani e dalla popolazione attiva, quella che va dai 15 a 65 anni, e da quelle opportunità ad oggi ancora non sfruttate appieno.

A indicare la rotta da seguire è Legambiente che con il dossier “Borghi Avvenire, trend e opportunità per arrestare lo spopolamento e investire su scenari futuri”, realizzato in occasione del ventennale di Voler Bene all’Italia, la sua campagna dedicata ai piccoli comuni, patrocinata dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ministero del Turismo, Anci e Uncem in collaborazione con Chint ed Enel e con il supporto del Comitato promotore di cui fanno parte Symbola, Kyoto Club, Borghi più Belli di Italia, Federparchi, Forum Terzo Settore, Touring Club e Unpli.

“I piccoli comuni – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – hanno bisogno di più politiche di sistema, rivolte in maniera specifica a giovani e residenzialità con un impegno sui prossimi decenni e su queste generazioni, altrimenti la scommessa non potrà dirsi vinta che per qualche comune più visionario e capace. È necessario investire in rigenerazione urbana ma anche nell’innovazione sociale con nuovi servizi alla persona, nuovi modelli di abitare e servizi di cittadinanza digitali su misura, nuove forme di residenzialità di lavoro basate su green economy e democrazia energetica con le rinnovabili. In questi vent’anni di Voler Bene all’Italia, abbiamo raccontato le sfide, le buone pratiche ma anche i tanti problemi che riguardano le aree interne. Gli stanziamenti previsti dal PNRR per i piccoli comuni e quelli per le CER rappresentano un passo importante, ma c’è da fare ancora molto per superare la rassegnazione dei trend statistici e costruire oggi nuove opportunità per i piccoli comuni”.

Rinnovabili

Secondo l’associazione ambientalista, ciò che serve per preservare queste realtà e valorizzarle è un Next Generation che faccia leva su un pacchetto di 6 opportunità su cui lavorare: energetica, abitativa, turistica, dei borghi universitari, smart working e agricola.

Secondo le stime di Legambiente una produzione di 2 GW al 2030 porterebbe a un investimento di 1,6 miliardi con 250 milioni di euro di valore aggiunto e a 5,5 milioni di tonnellate di CO 2 risparmiata. Un protagonismo, raccontato anche dai dati del dossier “Comuni Rinnovabili” 2024, che ben evidenzia il fermento e l’operatività in atto.

Tra i piccoli comuni “Giganti nelle rinnovabili”, primi nelle rispettive classifiche spiccano: nel fotovoltaico, prendendo in esame il parametro kW per abitante che meglio racconta il contributo di queste tecnologie nel territorio, il Comune di Bellino (RO) con 71,5 kW/abitante, seguito da Giave (SS) con 46,98 kW/abitante e Caglio (CO) con 45,97 kW/abitante. Nell’eolico, prendendo in esame il parametro assoluto, svettano il Comune di Bisaccia (AV) con 3.534 abitanti e ben 250,2 MW di potenza installata, Foiano di Val Fortore (BN), con 1.320 abitanti e 223,4 MW e Lacedonia (AV) con 2.048 abitanti e 204,7 MW. Infine, nell’idroelettrico sul podio Val di Vizze (BZ) con 3.093 abitanti e 40,9 MW, Moso in Passiria (BZ) con 2.034 abitanti e 30,3 MW e Borzonasca (GE) con 1.824 abitanti e 26,8 1MW. 2) Opportunità ABITATIVA: l’utilizzo delle circa 143 mila abitazioni (dato Istat) non occupate e potenzialmente disponibili poterebbe ad accogliere circa 320 mila nuovi cittadini potenziali con oltre 1,1 miliardi di euro di indotto e oltre 13 mila nuovi addetti ai lavori.

Turismo, formazione, lavoro e agricoltura

Se la percentuale di utilizzo dei posti letto nei borghi raggiungesse la media italiana della ricettività, significherebbe ben 20 milioni di notti/letto in più, un fatturato aggiuntivo di 2 miliardi e 40mila nuovi posti di lavoro.Se ognuna delle 239 sedi universitarie italiane scegliesse di investire un solo corso o anche per un solo anno in un piccolo Comune limitrofo, in 10 anni, si potrebbero coinvolgere almeno 2.500 realtà (la metà dei piccoli Comuni). Incentivando anche solo il 10% dei 3,6 milioni di persone che lavorano da remoto (dato Polimi) a farlo da un borgo, avremmo oltre 28 milioni di giornate/uomo/lavoro e almeno 40 nuovi residenti in 2.000 borghi (oltre a familiari e ospiti). Infine, riconquistando solo il 10% di quei 2,3 milioni di ettari di superficie territoriale agricola persi (dati Istat), si creerebbero oltre 75 mila nuove aziende, ciascuna di 30 ettari.

“I borghi – dichiara Alessandra Bonfanti, responsabile nazionale piccoli comuni di Legambiente – possono essere luoghi attrattivi per diverse fasce di popolazione attiva e per i giovani, dove si resta, a volte si torna o si arriva e dove si fa parte di una comunità in cui si concorre a costruirne il destino. Tante le conquiste che abbiamo raggiunto con impegno in questi venti anni di Voler Bene all’Italia, di cui siamo orgogliosi. Ora quello che auspichiamo è che studiosi, amministratori, esperti, istituzioni locali e nazionali, associazioni lavorino in sinergia nell’immaginare, progettare e consegnare alle nuove generazioni una comune visione di futuro”.

20 anni di Voler Bene all’Italia

La campagna dal 2004 è in prima linea per chiedere politiche indirizzate ai piccoli Comuni e attenzione dalle istituzioni centrali, raccogliendo una serie di vittorie: dall’approvazione definitiva nel 2017 della Legge Salva Borghi, con fondi e di valorizzazione e sostegno, alla Legge 158/2017 (oggi ancora senza fondi a regime) che si propone, tra le altre cose, di recuperare il dissesto idrogeologico, attuare politiche di adattamento climatico, introdurre innovazione nella gestione dei servizi ancora prima di contribuire al riequilibrio demografico.

La campagna si è rafforzata negli anni lavorando su progetti di qualità, grazie alla collaborazione con reti e realtà virtuose che fanno capo alle bandiere Arancioni del Touring, allo storico rapporto con l’ANCI, alla rete dei Borghi più belli di Italia o alle oltre 6.000 proloco di Unpli, dei Borghi autentici e dei Comuni Virtuosi, lavorando nel Comitato ristretto del MIBACT che ha portato, nel 2017, all’istituzione dell’Anno dei Borghi Italiani e a dedicare ben un miliardo di euro del PNRR ai comuni sotto i 5.000 abitanti insieme alle risorse sulla costruzione delle comunità energetiche che vedono impegnati oltre 2 miliardi.

Gli eventi in programma

Dal 31 maggio al 2 giugno saranno 144 gli eventi in programma. Tra quelli di punta, quello a Canale Monterano (RM) e a Castel del giudice (IS). La piazza molisana è stata scelta come simbolo della campagna: protagonista di un rinnovamento energetico grazie alla costituzione e realizzazione di comunità energetiche e alla progettazione legata al bando borghi con i fondi del PNRR, sarà luogo di una due giorni di studio con tre tavoli di lavoro che daranno vita alla “Carta di Castel del giudice”, con soluzioni e richieste per affrontare la crisi demografica e climatica, la marginalità economica dei piccoli comuni e garantire futuro alle comunità locali. E ancora il 2 giugno, in occasione anche della Festa della Repubblica, tra le altre piazze attive: quella di San Valentino in A.C.(PE), Anzi (PZ), Fivizzano (MS). Mentre il 31 maggio appuntamento a Pertosa (SA), Gemmano (RN), Altidona (FM). In quest’occasione i Sindaci dei piccoli Comuni firmeranno il “Patto per il futuro dei piccoli Comuni”, prendendo l’impegno di attuare politiche insediative davanti a un neomaggiorenne a cui verrà consegnata una copia della Costituzione italiana.