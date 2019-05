di Chiara Suanno

Negli ultimi decenni i paesi lucani, più che dalle strade, sembrano uniti dal loro destino: l’abbandono. La legge Realacci sui piccoli comuni potrebbe però ribaltare la situazione. In vigore dallo scorso 17 novembre, va a incentivare lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nonché di quelli formati dalla fusione di paesi analoghi. Dei 131 comuni lucani, 102 rientrano nella casistica. Il territorio regionale è infatti costellato di centri abitati piccoli e frastagliati, con popolazione in rapido calo ed età media in aumento. La precarietà di servizi e infrastrutture come l’assenza di opportunità lavorative portano a un progressivo spopolamento, che risulta nella dismissione di edifici e terre da coltivare. Questo espone molte aree ad un concreto rischio idrogeologico, e causa la perdita di beni storico-culturali.

Per contrastare questi fenomeni, la nuova legge mette a disposizione un fondo di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 per gli anni successivi, fino al 2023. Prioritari sono il miglioramento delle infrastrutture, la promozione della green economy e un incremento della qualità di vita della popolazione locale. Valorizzazione dei prodotti tipici e promozione del turismo culturale, che ben si adattano alla realtà economica lucana, sono parte del piano. Se la vivibilità di aree a bassa densità demografica divenisse paragonabile a quella dei centri urbani, la fuga dalle zone rurali potrebbe interrompersi. Che lo sviluppo sostenibile sia il vero destino del Sud?

