A seguito delle misure introdotte dal Governo per l’emergenza Coronavirus, nella Pianura Padana si è ridotto in maniera significativa uno dei principali inquinanti dell’atmosfera, il biossido di azoto (NO 2 ), che risponde alle variazioni di emissioni più rapidamente degli altri composti. L’NO 2, infatti, viene prodotto da tutti i processi di combustione, compresi quelli derivanti dal traffico veicolare. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) ha pubblicato i risultati dello studio, condotto da un team di esperti del Sistema nazionale di protezione ambientale (Snpa).

Si stima una diminuzione dell’ordine del 50% della concentrazione di NO 2 nella Pianura Padana. Il dato emerge dalle analisi elaborate grazie a una nuova piattaforma in grado di integrare ed elaborare i dati, forniti dal Programma europeo Copernicus (il sistema di osservazione della Terra attraverso satelliti e analisi in situ) e da sistemi modellistici a scala nazionale e regionale, con quelli raccolti sul territorio dalle Agenzie per la protezione dell’ambiente delle regioni e delle province autonome (Arpa e Appa). La piattaforma Snpa è stata sviluppata in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana (Asi) e ha permesso di effettuare una prima analisi dei cambiamenti avvenuti nella qualità dell’aria, a seguito delle restrizioni di mobilità adottate in Lombardia e Veneto a partire dal 23 febbraio e poi estese a tutto il territorio nazionale a partire dall’11 marzo.

La situazione della Pianura Padana

L’andamento temporale dei dati di tutte le stazioni di monitoraggio mostra una variazione giornaliera dovuta alla variabilità delle condizioni meteorologiche. L’andamento dei valori mediani, un indicatore robusto per esaminare l’andamento complessivo, evidenzia una progressiva riduzione dell’inquinamento diffuso, a partire dalle restrizioni imposte in Lombardia e Veneto. I valori mediani di tutte le stazioni di quest’area sono progressivamente passati da quantità comprese tra 26 – 40 microg/m3 nel mese di febbraio a 10 – 25 microg/m3 nel mese di marzo, con una riduzione dell’ordine del 50%.

L’effetto delle limitazioni degli spostamenti risulta particolarmente evidente osservando le mappe di concentrazione prodotte con modello di trasporto e dispersione, messe a confronto con i valori osservati. Si nota come in corrispondenza delle principali arterie stradali, come la via Emilia, i valori attesi sulla base della valutazione modellistica (30 – 50 microg/m3) risultano superiori a quelli osservati (10 – 30 microg/m3). Analoghe considerazioni valgono per l’area a elevate emissioni della Lombardia, dove le concentrazioni osservate ricadono nell’intervallo 10- 30 microg/m3 contro valori attesi di 20 – 40 microg/m3.