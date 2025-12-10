Crisi globale, bisogna agire subito con soluzioni local based

giovedì 11 Dicembre 2025
Biodiversità

Contro cambiamento climatico, degrado dei suoli e inquinamento servono soluzioni local based

Lorenzo Ciccarese
di Lorenzo Ciccarese
0
0
cambiamenti climatici siccità
Il settimo Global Environmental Outlook 7 dell’Unep mostra che una trasformazione sistemica è possibile, ma bisogna agire con  un approccio unitario che coinvolga governi, imprese, scienziati e società civile

Il pianeta è in una crisi senza precedenti: cambiamento climatico, perdita di biodiversità, degrado dei suoli, inquinamento e rifiuti aumentano insieme, minacciando vite e stabilità economica globale. Se i governi non agiranno entro cinque anni, il riscaldamento globale potrebbe raggiungere 3,9°C entro il 2100, oltre il limite di sicurezza di 1,5–2°C, con effetti devastanti su specie, ecosistemi, sicurezza alimentare, geopolitica e salute.

La settima edizione del Global Environment Outlook (GEO 7) dell’UNEP mostra che una trasformazione sistemica è possibile, basata su innovazione, comportamenti responsabili e coordinamento globale. Serve un approccio “whole-of-government and whole-of-society”, che coinvolga governi, imprese, scienziati e società civile. Gli investimenti necessari per la neutralità climatica entro il 2050 sono stimati in 6–7 trilioni di dollari all’anno, gran parte dei quali potrebbe derivare dal reindirizzamento dei sussidi dannosi, oggi tra 1,7 e 3,5 trilioni di dollari l’anno.

I numeri sono allarmanti: fino a un milione di specie a rischio di estinzione, degrado del suolo su 20–40% della superficie terrestre, oltre 100 milioni di ettari di terreni fertili persi tra il 2015 e il 2019, 2,3 miliardi di tonnellate di rifiuti urbani l’anno, destinati a salire a 3,8 miliardi entro il 2050. L’inquinamento dell’aria ha già causato 8,1 trilioni di dollari di danni annui, il 6% del PIL globale.

Le priorità sono chiare: espansione rapida delle rinnovabili, eliminazione dei combustibili fossili non mitigati, elettrificazione di trasporti ed edifici, diete sostenibili, pratiche agricole resilienti, riduzione degli sprechi, economia circolare e progettazione sostenibile dei materiali. Gli investimenti raggiungeranno un picco di 3 trilioni di dollari all’anno intorno al 2040, pari all’1,5% del PIL globale, con benefici netti fino a 20 trilioni annui entro il 2070 e oltre 100 trilioni entro il 2100. Aria più pulita, diete migliori e accesso equo alle risorse potrebbero prevenire 9 milioni di morti premature entro il 2050 e oltre 50 milioni entro il 2100.

Le soluzioni devono adattarsi ai contesti locali. Energia pulita, agroecologia, economia circolare e soluzioni basate sulla natura devono integrare strategie diverse da continente a continente, da Paese a Paese, con un ruolo centrale dei Popoli Indigeni, custodi del 25% della biodiversità mondiale. GEO 7 mostra due scenari: uno trasformativo e uno di inazione, con PIL globale ridotto del 20% entro il 2100, innalzamento del livello del mare fino a due metri e costi sanitari dell’inquinamento fino a 25 trilioni di dollari entro il 2060.

“Il costo dell’azione è molto inferiore a quello dell’inazione. Il tempo per agire sta per scadere, ma le soluzioni esistono”, avverte Sir Robert Watson, co-chair del GEO 7. Le decisioni dei prossimi cinque anni determineranno se il futuro sarà di crisi irreversibile o di una transizione concreta verso un pianeta vivibile.

Leggi anche: Onu: “Investire sul pianeta genera benefici per miliardi di dollari”

Summary
Crisi globale, bisogna agire subito con soluzioni local based
Article Name
Crisi globale, bisogna agire subito con soluzioni local based
Description
Il settimo Global Outlook 7 dell’Unep mostra che una trasformazione sistemica è possibile, ma serve un approccio unitario che coinvolga governi, imprese, scienziati e società civile
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Riceverai in omaggio la raccolta degli scritti di Alex Langer
“In ricordo di un caro amico” raccoglie i migliori articoli di Alex Langer per Nuova Ecologia. A 30 anni dalla sua scomparsa, un gesto per ricordare un militante, un costruttore di ponti, un pensatore scomodo e necessario.
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH