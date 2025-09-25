giovedì 25 Settembre 2025
Territorio

Piana di Gioia Tauro, condannati i responsabili di smaltimento illecito di rifiuti

Redazione
di Redazione
0
0
Carabinieri sul torrente Valanidi (Rc)
Nella sentenza del tribunale di Palmi previste pene fino a 22 anni di reclusione, confische patrimoniali e l’obbligo di bonifica. Dalle indagini emerse infiltrazioni mafiose. Esulta Legambiente, parte civile nel processo “Malapigna”: “Una vittoria per l’ambiente, per la legalità e le comunità”

Pene fino a 22 anni di reclusione, confische patrimoniali e l’obbligo di bonifica ambientale. È quanto previsto dalla sentenza con cui il 23 settembre il tribunale di Palmi, cittadina della provincia di Reggio Calabria, ha condannato nell’ambito del processo “Malapigna” i responsabili di un vasto sistema criminale che smaltiva in modo illecito rifiuti nell’area di Gioia Tauro.

Dalle indagini che hanno portato al processo è emerso un meccanismo strutturato che vedeva coinvolti imprese e soggetti privati sotto la regia di soggetti legati alla ’ndrangheta.

La sentenza del tribunale di Palmi rappresenta un’importante vittoria per chi da anni si batte per la tutela ambientale della Piana di Gioia Tauro. In prima linea in questa battaglia c’è Legambiente, costituitasi parte civile nel procedimento con l’avvocato del CeAG (Centro di azione giuridica) Calabria Alessandro Elia. Oltre al rimborso delle spese processuali, l’associazione ambientalista ha ottenuto il riconoscimento del danno subito e un risarcimento di 15.000 euro.

“Questa sentenza è una vittoria per l’ambiente, per la legalità e per tutte le comunità che da anni subiscono le conseguenze dell’inquinamento e dell’illegalità – ha dichiarato la presidente regionale di Legambiente, Anna Parretta – Il riconoscimento del nostro ruolo rafforza il presidio civico che Legambiente esercita ogni giorno nei territori più fragili e colpiti dalla criminalità ambientale”.

Leggi anche
Ecomafia 2025, il nuovo rapporto di Legambiente

Incendio all’impianto dei rifiuti a palmi

Summary
Piana di Gioia Tauro, condannati i responsabili di smaltimento illecito di rifiuti
Article Name
Piana di Gioia Tauro, condannati i responsabili di smaltimento illecito di rifiuti
Description
Nella sentenza del tribunale di Palmi previste pene fino a 22 anni di reclusione, confische patrimoniali e l'obbligo di Confisca. Esulta Legambiente, parte civile nel processo “Malapigna”: "Una vittoria per l’ambiente, per la legalità e le comunità"
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Riceverai in omaggio la raccolta degli scritti di Alex Langer
“In ricordo di un caro amico” raccoglie i migliori articoli di Alex Langer per Nuova Ecologia. A 30 anni dalla sua scomparsa, un gesto per ricordare un militante, un costruttore di ponti, un pensatore scomodo e necessario.
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH