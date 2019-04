Il fondo norvegese per il petrolio, principale fondo sovrano al mondo (vale 1 trilione di dollari) ha deciso di investire miliardi in progetti di energia eolica e solare. La mossa dimostra che i paesi che si sono arricchiti con i combustibili fossili stanno diversificando i loro investimenti e cercando profitti futuri nell’energia pulita, necessaria per combattere il cambiamento climatico. Secondo gli analisti, è probabile che gli investimenti stimolino una crescita più rapida dell’energia verde.

Il governo norvegese ha dato il via libera al fondo per investire in progetti di energia rinnovabile non quotati in borsa, i quali costituiscono oltre i due terzi dell’intero mercato delle infrastrutture rinnovabili. C’era il rischio, secondo alcuni, che tali investimenti fossero a rischio interferenze politiche. Ma ora la somma che il fondo può investire in progetti verdi è stata raddoppiata a 14 miliardi di dollari, e sembra mettere tutti d’accordo.

