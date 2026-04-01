Petrolio, come si spiega l’aumento del prezzo

Quando Hubbert spiegò la teoria “del picco” non venne creduto. Oggi sappiamo che le risorse sono esauribili. E che la velocità dell’esaurimento è legata ai consumi. Ma gli scettici resistono

Abbiamo bisogno di storie che ci facciano conoscere o ricordare questioni importanti. Quella di “oggi” è legata a un distinto signore statunitense del secolo scorso, Marion King Hubbert, che di mestiere faceva il geologo minerario per una delle più importanti compagnie petrolifere del mondo, la Shell. Non esisteva ancora il mondo globalizzato che abbiamo conosciuto, né esisteva l’Opec, l’organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio. Insomma, ognuno guardava a casa propria: chi aveva le risorse le teneva per i propri fabbisogni, se ne aveva d’avanzo le esportava. Così, per quanto gli Stati Uniti siano estesi, Hubbert aveva chiare due cose: una era quanti giacimenti esistevano nel suo Paese e quanto era produttivo ognuno di essi, l’altra era una stima dei consumi della società statunitense. Grazie a questi due elementi si mise “a far di conto” e predisse che se non fossero stati scoperti ulteriori giacimenti e se i consumi dei suoi connazionali fossero rimasti confrontabili a quelli di quel momento – erano i primi anni ’50 – da lì a una ventina d’anni si sarebbe potuta verificare una crisi petrolifera.

Con tutti i grafici e i calcoli del caso, nel 1956 Hubbert si presentò a un convegno di geologi e geofisici a Houston, in Texas, patria del petrolio. Fece la sua relazione e i colleghi – immaginiamo – gli batterono una pacca sulla spalla e sorrisero con condiscendenza. Ma non gli credettero. Ci sono persone che ancora adesso non credono che il petrolio possa finire. O che ce ne sia talmente tanto che non possa esaurirsi in tempi rapidi. Anche lasciando da parte, si fa per dire, tutti i problemi climatici, sappiamo che la risorsa è esauribile e che la velocità del suo esaurimento dipende da quella con cui viene consumato, questo lo sanno anche i bambini. Se una risorsa è finita, come la paghetta settimanale, consumarla più velocemente significa esaurirla prima.

La teoria di Hubbert, la sua osservazione sperimentale per meglio dire, era quella del picco: una risorsa, da quando viene scoperta, viene estratta e l’intensità di estrazione aumenta fino a quando la risorsa non si esaurisce naturalmente. Da un punto di vista matematico, l’andamento dell’estrazione segue una curva ben nota, che descrive la crescita, il picco e il declino di una risorsa, spesso indicata come equazione logistica. La sua derivata prima è appunto la classica “curva a campana” del picco, che prende il nome di picco di Hubbert. Qui abbiamo voluto parlare genericamente di “risorsa” perché l’equazione ha in realtà un grandissimo numero di applicazioni e soprattutto vale e funziona molto bene per descrivere ogni risorsa esauribile: se al petrolio sostituiamo il marmo di Carrara, funziona abbastanza similmente; se andiamo a vedere la dinamica di diffusione del Covid, scopriamo che anche quella è una logistica.

Ma torniamo al petrolio e a Hubbert. Il tempo è galantuomo. Anche a seguito di una sorta di congiuntura astrale – la guerra dello Yom Kippur e altre vicende che sarebbe lungo spiegare in poche righe – la crisi si verificò davvero nei primi anni ’70. Crisi che colpì ovviamente anche il nostro Paese e di cui gli over 55 conservano certamente qualche ricordo. Così un anonimo studioso, divenuto nel frattempo professore a Stanford, si trasformò in una celebrità, andando a spiegare, alla metà degli anni ’70, il picco del petrolio in televisione, in prima serata – quello scrigno che è YouTube conserva spezzoni di pochi minuti di un attempato Hubbert che racconta l’andamento del picco con grafici stampati su grandi fogli e una bacchetta: non c’erano ancora gli schermi Lcd, Powerpoint e l’infografica.

C’è però anche una “storia nella storia”, che corre parallela a quella appena raccontata. Si svolge sempre al di là dell’oceano e riguarda il destino di ventinove renne, che a seguito della Seconda guerra mondiale vengono trasportate da una nave della guardia costiera statunitense in uno “scoglio” deserto lungo una cinquantina di km e largo 6: l’isola di San Matteo, nel mare di Bering. Renne che dovevano servire come cibo nel caso in cui al personale di stanza all’isola per motivi logistici non fossero arrivate le derrate alimentari, la guerra infuriava ed era difficile prevederne gli esiti e poi il luogo per la sua collocazione geografica non era sempre facilmente raggiungibile. Ebbene, la guerra finisce, il personale torna a casa e le renne vengono lasciate sull’isola. Non hanno antagonisti naturali, nessuno le caccia e quindi si moltiplicano. I muschi – nutritivi per le renne – crescono però più lentamente di quanto le renne, sempre di più, ne mangino e quindi anche le risorse non esauribili, quelle che ricrescono naturalmente, diventano esauribili se il tasso con cui si consumano è maggiore del loro tasso di ricrescita naturale. Esiste, insomma, anche un picco del muschio. E un picco dell’erba. Perché finito il muschio mangiano l’erba, ma poi sono talmente tante che finisce anche quella, così le renne muoiono. Tutte.

Raccontare l’aneddoto delle renne dell’isola di San Matteo ha una valenza comparativa perché è vero che la Terra, il pianeta sul quale viviamo, è ben più grande dell’isola di San Matteo, ma dall’esterno arrivano solo raggi solari, non esistono altre risorse. E noi, come le renne, non abbiamo più, ormai da secoli, antagonisti naturali che ci danno la caccia, se non noi stessi. E come le renne, negli ultimi secoli ci siamo riprodotti a livelli esponenziali: in meno di una generazione, quella nata diciamo dalla fine della Seconda guerra mondiale a oggi, il numero degli abitanti del pianeta è più che triplicato. Mr. Hubbert, ahinoi, non stava scherzando. E pur limitandosi al petrolio, il suo ragionamento è di portata ben più ampia.

È matematica, non catastrofismo

Quando si parla di picco del petrolio spesso se ne fraintende il significato: il picco di Hubbert non indica il momento in cui il petrolio finisce ma quello in cui raggiunge il massimo tasso di estrazione possibile. Dopo, la quantità di petrolio estratto ogni anno inizia a diminuire, anche se nel sottosuolo ne rimane ancora. Il motivo è semplice: all’inizio si sfruttano i giacimenti più grandi, superficiali e facili da raggiungere. Col tempo restano i più piccoli, profondi, frammentati o difficili da trattare. L’estrazione diventa più lenta, costosa e meno efficiente. Il risultato è una curva che cresce, raggiunge un massimo e scende. Questo schema descrive qualsiasi risorsa esauribile, ogni sistema in cui una crescita inizialmente rapida incontra limiti fisici. Il picco non è una scelta politica né una previsione catastrofista: è la conseguenza matematica dell’incontro tra quantità finita e consumo crescente. Per questo il dibattito sul picco non riguarda tanto se arriverà, ma quando e con quali conseguenze. E soprattutto se una società è in grado di prepararsi prima di raggiungerlo, o se se ne accorge solo quando la discesa è già iniziata.