domenica 30 Novembre 2025
Inquinamento

Pesticidi, l’Ue apre ad autorizzazioni senza scadenza per sostanze attive

Redazione
di Redazione
0
0
pesticidi agricoltura
Man in protective workwear working in greenhouse and spraying chemicals.
Eventuali limiti possono essere stabiliti per proteggere la salute umana e animale. La Commissione è a lavoro su un pacchetto nel settore Alimenti e mangimi che porterebbe a un risparmio di almeno un miliardo di euro nel periodo 2027-2029

La Commissione europea sta valutando di rendere “illimitate nel tempo” le autorizzazioni per le sostanze attive utilizzate nei pesticidi, con alcune eccezioni, ad esempio, per quelle che possono destare “preoccupazione per la salute umana o animale o per l’ambiente”.  Emerge questo dalla bozza del pacchetto di semplificazione in materia di alimenti e mangimi che l’esecutivo Ue dovrebbe adottare il 16 dicembre.

“Considerando che la maggior parte delle sostanze attive approvate ha già superato almeno un processo di rinnovo e che le nuove dovrebbero avere proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche migliori, si propone che le approvazioni delle sostanze attive e le autorizzazioni dei prodotti che le contengono diventino illimitate nel tempo“, si legge nel documento, suscettibile di modifiche fino all’adozione.

Eventuali “limiti di tempo” per le approvazioni potranno essere stabiliti se ritenuto opportuno “per garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente”. Commissione e Stati membri potranno inoltre selezionare periodicamente un numero di sostanze attive per le quali avviare una procedura di rinnovo completa, mantenendo la possibilità di revisioni ad hoc. Ad oggi le autorizzazioni vengono rilasciate per un massimo di dieci o quindici anni in caso di basso rischio. Come annunciato a febbraio nella visione per l’agricoltura, Bruxelles vuole evitare che i pesticidi già vietati in Ue per motivi di sicurezza sanitaria o ambientale siano reintrodotti nell’Ue tramite prodotti importati. Per farlo propone che il livello massimo di residui di pesticidi legalmente tollerato negli alimenti o nei mangimi non possa essere stabilito in base alle migliori pratiche agricole in Paesi terzi o sui limiti internazionali fissati dal Codex Alimentarius. Tra gli altri interventi di semplificazione, Bruxelles interviene anche per accelerare l’accesso al mercato Ue per le sostanze e i prodotti di biocontrollo “attraverso una chiara definizione per la loro identificazione” e dando priorità alle procedure di approvazione e autorizzazione di tali sostanze. La proposta prevede inoltre che i governi possano concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive di biocontrollo per le quali la procedura di approvazione è ancora in corso.

Il pacchetto è un insieme di modifiche mirate a una serie di regolamenti in vigore che, stima Bruxelles, porterebbero a un risparmio di almeno un miliardo di euro nel periodo 2027-2029, con un ulteriore risparmio di 2,32 miliardi di euro nel prossimo mandato e a una riduzione stimata dei costi amministrativi pari a 2,7 miliardi di euro nel periodo 2027-2034.

Leggi anche Pesticidi negli alimenti, il 41% dei campioni analizzati contiene residui

Summary
Pesticidi, l'Ue apre ad autorizzazioni senza scadenza
Article Name
Pesticidi, l'Ue apre ad autorizzazioni senza scadenza
Description
Eventuali limiti possono essere stabiliti per proteggere la salute umana e animale. La Commissione è a lavoro su un pacchetto nel settore Alimenti e mangimi che porterebbe a un risparmio di almeno un miliardo di euro nel periodo 2027-2029
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Riceverai in omaggio la raccolta degli scritti di Alex Langer
“In ricordo di un caro amico” raccoglie i migliori articoli di Alex Langer per Nuova Ecologia. A 30 anni dalla sua scomparsa, un gesto per ricordare un militante, un costruttore di ponti, un pensatore scomodo e necessario.
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH