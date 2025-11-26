domenica 30 Novembre 2025
Inquinamento

Dai pesticidi danni inaspettati al microbioma intestinale. Lo studio

Redazione
di Redazione
L’Università di Cambridge rivela che alcune sostanze chimiche industriali e agricole possono inibire la crescita dei batteri intestinali buoni per il nostro organismo e selezionare una maggiore resistenza agli antibiotici

Oltre 150 sostanze chimiche, presenti nei pesticidi o utilizzate nei processi di produzione industriale, possono danneggiare i batteri buoni presenti nel nostro intestino, con possibili conseguenze sulla salute e sulla tendenza dei microrganismi a sviluppare resistenza agli antibiotici. È il dato che emerge da uno studio dell’Università di Cambridge pubblicato su Nature Microbiology che ha testato gli effetti di un migliaio di sostanza su 22 comuni batteri intestinali.

Gli esseri umani hanno, in media, centinaia di tipi di batteri intestinali che sono fondamentali per la digestione, la gestione del peso, il funzionamento del sistema immunitario e la salute mentale. Questi batteri, insieme ad altri tipi di microrganismi come virus e funghi, formano quello che viene chiamato microbioma intestinale. Le alterazioni dei batteri intestinali sono state collegate a una serie di problemi di salute, tra cui allergie, morbo di Parkinson e diabete di tipo 2.

“Abbiamo scoperto che molte sostanze chimiche progettate per agire solo su un tipo di bersaglio, diciamo insetti o funghi, influenzano anche i batteri intestinali”, ha affermato in una nota la prima firmataria dello studio Indra Roux. “Siamo rimasti sorpresi che alcune di queste sostanze chimiche avessero effetti così forti. Ad esempio, molte sostanze chimiche industriali come ritardanti di fiamma e plastificanti – con cui siamo regolarmente in contatto – non si pensava che influenzassero affatto gli organismi viventi; e invece lo fanno”.

Roux e colleghi hanno esaminato in esperimenti di laboratorio l’impatto di 1.076 sostanze chimiche, tra cui 829 pesticidi, su 22 specie di batteri intestinali e hanno scoperto che 168 contaminanti erano tossici. La maggior parte di quelli che bloccavano la crescita batterica non erano stati precedentemente considerati antibatterici e i contaminanti con effetti peggiori includevano diversi erbicidi, fungicidi e additivi plastici molto diffusi. I fungicidi e le sostanze chimiche industriali erano quelli che più facilmente alteravano i batteri intestinali.

Lo studio ha inoltre evidenziato che il contatto dei batteri con alcune di queste sostanze è in grado di selezionare ceppi resistenti ad alcuni antibiotici, come la ciprofloxacina, incrementando ulteriormente il già grave problema della resistenza antibiotica.

“Ora che abbiamo iniziato a scoprire queste interazioni in un ambiente di laboratorio, è importante iniziare a raccogliere più dati sull’esposizione chimica del mondo reale, per vedere se ci sono effetti simili nei nostri corpi”, ha affermato il coordinatore dello studio Kiran Patil.

Leggi anche Pesticidi, l’Ue apre ad autorizzazioni senza scadenza per sostanze attive

