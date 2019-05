È stata presentata questa mattina nella sala stampa della Camera dei deputati una mozione che chiede al governo di vietare l’uso di pesticidi e diserbanti, a partire dal glifosato. L’iniziativa è della deputata di Leu Rossella Muroni, che ha illustrato la proposta insieme ad altri componenti del movimento #OndaVerdeECivica.

“Per valorizzare l’agricoltura sostenibile e di qualità, tutelando al contempo ambiente e salute ho depositato una mozione che impegna il governo a vietare l’uso di pesticidi e diserbanti, a partire dal glifosato. L’atto da oggi in Aula – ha spiegato la Muroni – è spirato dalla campagna ‘Cambia la Terra’ e dalla petizione on-line ‘No Pesticidi’ ed è sottoscritto anche dai colleghi Fornaro, Occhionero, Conte e Soverini. La mozione chiede poi l’introduzione di una ‘fascia di sicurezza’ per evitare il rischio di contaminazione chimica di colture bio, abitazioni e spazi pubblici e dell’obbligo di avviso prima di ogni trattamento”.

“La strada da percorre per arrivare a un uso realmente sostenibile dei pesticidi – ha commentato Daniela Sciarra, responsabile filiere agroalimentari di Legambiente – è ancora lunga. La transizione ecologica dell’agricoltura non è più rimandabile e va applicata a partire da una drastica riduzione dei pesticidi e da alcune modifiche strategiche nel Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che è in fase di revisione”.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook