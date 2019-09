Secondola perdita di ghiaccio artico sta avvenendo più rapidamente di quanto molti scienziati si aspettassero. "Costretti alla terraferma non trovano il cibo" dice Polar Bears International

Una brutta notizia per le popolazioni di orsi polari. La perdita di ghiaccio artico dai ghiacciai, dalla terra polare e dal mare sta avvenendo più rapidamente di quanto molti scienziati si aspettassero, come ha riferito la scorsa settimana il rapporto del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) sugli oceani e sulla criosfera.

L’estensione più bassa mai registrata, è di appena 1,6 milioni di miglia quadrate: le popolazioni di orsi polari gravemente colpite sono quelle che vivono e cacciano sul versante nord dell’Alaska, oltre a quelle che vivono sul ghiaccio lastroni nel mare di Bering.

“Ora il ghiaccio si è spostato al largo, sappiamo che gli orsi non si nutrono e gli orsi che sono costretti alla terra non trovano molto da mangiare. Più a lungo il ghiaccio marino viene rimosso dalla zona produttiva, più è dura per gli orsi “, ha dichiarato Steven Amstrup di Polar Bears International.

Nel 2015, il gruppo ha riferito che la popolazione di orsi polari nel Mare di Beaufort era diminuita del 40% rispetto al decennio precedente. “Possiamo solo prevedere che tale declino siano continuati”, ha affermato Amstrup.