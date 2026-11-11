Performance climatiche, l’Italia è solo al 41esimo posto

Il report “Climate Change Performance Index 2027” di Germanwatch e NewClimate Institute. Ai primi posti Danimarca, Lituania e Lussemburgo. La Cina ancora in fondo alla classifica, nonostante la grande crescita delle rinnovabili. Maglia nera per Russia, Stati Uniti e Iran

L’Italia continua ad avere una posizione di retroguardia nell’azione globale per fronteggiare l’emergenza climatica. Nel 2026 la Penisola si colloca al 41esimo posto nella classifica delle performance climatiche mondiali, con un piccolo passo in avanti rispetto allo scorso anno (era 46esima) ma è ancora 12 posizioni indietro rispetto al 2022 (quando era 29esima) e lontanissima dalle prime in classifica, ossia Danimarca(4a), seguita da Lituania (5a) e Lussemburgo (6).

È quanto emerge in estrema sintesi dalla classifica “Climate Change Performance Index 2027”, stilata dal rapporto di Germanwatch e NewClimate Institute, realizzato in collaborazione con Legambiente per l’Italia. Presentato oggi alla CopP31 di Antalya in Turchia, lo studio prende in considerazione la performance climatica di 64 Paesi, più l’Unione Europea nel suo complesso, che insieme rappresentano oltre il 90% delle emissioni globali. Ad oggi l’Italia continua a pagare lo scotto di una politica climatica nazionale che peggiora (60° posto della specifica classifica, mentre lo scorso anno era 58esima) fortemente inadeguata a fronteggiare l’emergenza climatica. Infatti, il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec) consente una riduzione complessiva delle emissioni entro il 2030 di appena il 44.3% e del 49.5% se si includono anche gli assorbimenti di carbonio del settore Lulucf (Land Use, Land-Use Change and Forestry, ossia uso del suolo, cambiamento di destinazione d’uso del suolo e silvicoltura), impegno inadeguato in confronto all’obiettivo europeo del 55%. Piano che per di più stenta a decollare. Difatti, la Commissione europea ha richiesto all’Italia di presentare un Piano d’azione correttivo per accelerare l’attuazione e lo sviluppo di misure e investimenti di riduzione delle emissioni climalteranti, in attuazione degli obblighi comunitari.

“Quanto emerge dal nuovo report di Germanwatch – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – conferma quanto poco stia facendo l’Italia nel contrasto alla crisi climatica. Il Governo Meloni ha messo in campo politiche climatiche poco ambiziose ancora una volta incentrate sulle fonti fossili a discapito delle rinnovabili. Inoltre, ha posticipato il phase-out del carbone addirittura al 2038 ricorrendo ancora una volta a presunte soluzioni, come la CCS e il nucleare, che faranno solo perdere tempo e risorse al nostro Paese, rischiando di renderlo sempre meno competitivo a livello internazionale. Quello che serve all’Italia è che il clima torni al centro dell’agenda politica e che si definisca al più presto un’ambiziosa Roadmap per il phasing-out delle fossili che acceleri la transizione energetica verso un modello fondato su elettrificazione, fonti pulite, reti, accumuli ed efficienza. Lo stesso devono fare le Regioni che, salvo rarissime eccezioni, sono più impegnate a frenare la transizione ecologica ed energetica piuttosto che ad accelerarla. Un messaggio che rilanceremo anche sabato 5 dicembre in piazza a Roma partecipando alla manifestazione nazionale per il clima ‘La Terrà chiamò’”.

Focus Italia

Tra il 1990 e il 2025 le emissioni climalteranti si sono ridotte solo del 30%, con una preoccupante crescita del 5.8% nel 2025 rispetto all’anno precedente. Trend che mette a serio rischio la possibilità di conseguire gli obiettivi al 2030 sul clima fissati dallo stesso Pniec. Infatti, per centrarli, nei prossimi cinque anni dovremmo ridurre le emissioni di circa 14 milioni di tonnellate ogni anno, mentre nell’ultimo decennio le abbiamo tagliate solo di 7.5 milioni di tonnellate in media all’anno. Ritardo dovuto alla scelta di continuare a puntare ancora sul gas fossile ed alla crescita ancora lenta delle rinnovabili. Unico settore con progressi, ma che registra un rallentamento con circa 7.2 GW di nuova capacità rinnovabile installata nel 2025, contro 7.7 GW nell’anno precedente. È necessario un cambio di passo. Serve installare almeno 10 GW l’anno per raggiungere il target Pniec di 70 GW di capacità rinnovabile aggiuntiva tra il 2022 e il 2030 ed arrivare a 131 GW nel 2030.

Serve inoltre un cambio di passo indispensabile anche nell’elettrificazione, cruciale per accelerare la transizione energetica, tagliare le emissioni climalteranti e ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili che nel 2025 ci sono costati ben 53 miliardi di euro. “L’elettrificazione se fondata sulle rinnovabili – commenta Mauro Albrizzio, responsabile ufficio europeo di Legambiente – è una delle leve più potenti per accelerare l’abbandono dei combustibili fossili e la decarbonizzazione della nostra economia, liberando ingenti risorse finanziarie da investire in una giusta transizione energetica con grandi benefici per famiglie ed imprese. Grazie anche alla maggiore efficienza della tecnologia elettrica, che consuma tra tre e quattro volte meno energia della combustione a parità̀ di servizio reso”.

Dati su elettrificazione in Italia

Nel 2025 il tasso di elettrificazione dei consumi finali in Italia è stato del 23% con variazioni significative tra i diversi settori: nei servizi il 49%, nell’industria il 41%, nel residenziale il 21% e nei trasporti solo il 2%. Purtroppo, le proiezioni dei consumi finali dello Scenario decarbonizzato del Pniec prevedono appena il 27% della quota di elettricità entro il 2030. Un trend di crescita inadeguato a raggiungere almeno il 35% entro il 2035 come previsto dall’Impegno globale per l’elettrificazione (35-by-35 Global Electrification Pledge) al centro dell’agenda della Cop31 di Antalya e il 46% entro il 2040 proposto dalla Commissione nel Piano d’azione europeo per l’elettrificazione.

Classifica globale

Tornando al report, la performance dei vari Paesi presi in esame è misurata, attraverso il Climate Change Performance Index (CCPI), prendendo come parametro di riferimento gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e gli impegni assunti al 2030. Il CCPI si basa per il 40% sul trend delle emissioni, per il 20% sullo sviluppo sia delle rinnovabili che dell’efficienza energetica e per il restante 20% sulla politica climatica. Anche quest’anno le prime tre posizioni della classifica non sono state attribuite, in quanto nessuno dei Paesi ha ancora raggiunto la performance necessaria per contribuire a contenere con efficacia il surriscaldamento del pianeta entro la soglia critica di 1.5°C. Si conferma, per il sesto anno consecutivo, in testa alla classifica con il quarto posto la Danimarca, grazie soprattutto alla significativa riduzione delle emissioni climalteranti ed allo sviluppo delle rinnovabili. Seguono altri due Paesi europei: la Lituania (5a), che sale di quattro posizioni, ed il Lussemburgo (60) che avanza di due posti.

Anche quest’anno, i Paesi esportatori e utilizzatori di combustibili fossili si posizionano in coda alla classifica delle performance climatiche dove troviamo, subito dopo l’Arabia Saudita, Russia, Stati Uniti ed Iran. L’Unione europea, che manca di poco una valutazione alta posizionandosi al 19° posto, è in testa al gruppo con risultati intermedi nella classifica generale. La maggior parte dei suoi Paesi riceve una valutazione “media”, compresi attori chiave come Francia (20ª) e Germania (25ª). Solo Irlanda (37ª), Italia (41ª), Repubblica Ceca (45ª) e Repubblica Slovacca (50ª) continuano a registrare risultati bassi.

Il Regno Unito (7°) continua a essere l’unico Paese del G20 tra quelli con risultati elevati. Dieci Paesi del G20 ricevono una valutazione complessiva “molto bassa”, comprese le due presidenze della COP31, Turchia (53ª) e Australia (54ª), sebbene il G20 abbia una grande responsabilità nella mitigazione dei cambiamenti climatici, poiché i suoi membri sono responsabili di oltre il 75% delle emissioni globali. Infine, si posiziona ancora in fondo alla classifica la Cina (56a), maggiore responsabile delle emissioni globali. Nonostante il grande sviluppo delle rinnovabili, insieme a batterie e auto elettriche, le emissioni cinesi derivanti dai combustibili fossili rimangono troppo alte. Tuttavia, nel primo trimestre di quest’anno si è registrato un loro declino. Segnale che probabilmente le emissioni cinesi stiano raggiungendo il picco grazie al crescente contributo delle tecnologie pulite e dell’elettrificazione.

La Terra chiamò

Il 5 dicembre a Roma, a Piazza del Popolo, si terrà la manifestazione nazionale per il clima “La Terra chiamò” per riportare la crisi climatica al centro del dibattito pubblico. L’iniziativa è da ASviS, Fondazione Symbola, Future Food Institute, Greenpeace Italia, Kyoto Club con i suoi Green Heroes, Legambiente, Marevivo, Venice Climate Week e WWF Italia, insieme a un comitato promotore ampio formato da decine di sigle associative, e riunirà esponenti del mondo scientifico, dell’arte e della cultura, insieme ad amministratori locali, rappresentanti dei territori, del volontariato, delle imprese e delle nuove generazioni. Musica, arte e cultura accompagneranno l’intera giornata, che si concluderà con la lettura delle richieste della manifestazione. Il programma completo, con gli ospiti, gli artisti e le personalità che prenderanno parte alla giornata, sarà annunciato nelle prossime settimane. Per info https://laterrachiamo.org/