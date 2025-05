Perché si celebra la Giornata della biodiversità

Il 22 maggio si celebra come ogni anno la Giornata internazionale della biodiversità per sollecitare i decisori politici a un maggiore impegno e invertirne la perdita entro il 2030

Il 22 maggio si celebra la Giornata internazionale della biodiversità. Lo scopo è di celebrare la Convenzione delle Nazioni Unite per la diversità biologica firmata nel 1992 e di promuovere il sostegno alla sua attuazione e a quella dei relativi Protocolli di Cartagena e di Nagoya.

Il tema di quest’anno è il nesso tra l’Agenda 2030 con i suoi Obiettivi per lo sviluppo sostenibile (noti come SDGs) e il Piano mondiale per la biodiversità di Kunming-Montreal (KMGBF), due agende universali da perseguire insieme, in linea con il Patto per il Futuro recentemente adottato dalle Nazioni Unite.

Fermare e invertire la perdita di biodiversità entro il 2030 è essenziale per raggiungere gli SDGs. Viceversa, l’attuazione di questi obiettivi favorisce le trasformazioni necessarie, secondo la Piattaforma Intergovernativa di politica scientifica sulla biodiversità (Ipbes), per realizzare la visione del KMGBF: giungere vivere in armonia con la natura entro il 2050.

Un obiettivo della Giornata è di sollecitare i decisori politici a un maggiore impegno, coinvolgendo tutti i livelli di governo, da quello nazionale a quello locale, e tutti i livelli della società (imprese, media, comunità scientifica, cittadini), ad attuare politiche, piani e progetti che vadano nella direzione di proteggere, usare in maniera sostenibile e ripristinare la biodiversità e al tempo stesso di perseguire gli SDGs, non solo quelli ambientali (biodiversità, clima, inquinamento), ma anche quelli socio-economici (tra cui nutrizione, salute, igiene, formazione, lavoro). La Giornata deve servire ad aumentare la consapevolezza di prendere decisioni che separino il progresso socio-economico dalla distruzione della natura. E, siccome a fine 2025 mancheranno solo cinque anni per raggiungere i 23 target del KMGBF e i 17 SDG, di farlo con una certa sollecitudine.