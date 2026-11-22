Il vertice record si è fermato sull’orlo del compromesso. Dopo due settimane di negoziati estenuanti e oltre 44 ore di tempi supplementari, la conferenza Onu di Antalya passa alla storia come la più lunga di sempre, ma si chiude senza una decisione politica finale. L’Unione Europea, il Regno Unito e diverse nazioni vulnerabili hanno respinto una bozza che cancellava ogni riferimento ai combustibili fossili. Un epilogo amaro che mette a nudo i limiti del consenso all’unanimità, le opzioni procedurali dei trattati Onu e lo scontro sempre più frontale tra le indicazioni della scienza e gli interessi delle grandi rendite fossili

Alla fine, il martelletto del presidente turco della Cop31, Murat Kurum, non è calato su alcun accordo politico generale. Nel primo pomeriggio di domenica 22 novembre, dopo aver superato ogni precedente record di durata — battendo persino la maratona di Madrid del 2019 — la trentunesima Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) si è chiusa ad Antalya in un clima di profonda spaccatura.

Come ricostruito dalle cronache di numerosi media e dai resoconti tecnici dell’ Earth Negotiations Bulletin dell’IISD, la co-presidenza congiunta di Turchia e Australia è riuscita a evitare il collasso totale del vertice salvando alcune decisioni tecniche settoriali — tra cui il meccanismo per la “transizione giusta” (Just Transition) dedicato ai lavoratori dei settori ad alta intensità di carbonio e alcuni pacchetti operativi legati ai mercati del carbonio dell’Articolo 6 — ma ha dovuto prendere atto dell’impossibilità di adottare la cover decision, il documento politico principale battezzato Antalya Pact.

A far saltare il banco nelle ultime ventiquattro ore è stata la ferma opposizione di un fronte guidato dall’Unione Europea, dal Regno Unito, dalla Norvegia e da numerosi Paesi in via di sviluppo, tra cui Panama e le Isole Marshall. Il nodo centrale riguardava la cancellazione di ogni richiamo al “transitioning away from fossil fuels” (la transizione per l’uscita dai combustibili fossili), un punto fermo approvato all’unanimità tre anni fa a Dubai alla COP28—parte integrante di quell’agreed language che nella diplomazia delle Nazioni Unite non dovrebbe mai essere rimesso in discussione al ribasso — e che oltre 130 Paesi chiedevano di rafforzare con una tabella di marcia credibile. Le ultime bozze elaborate dalla presidenza avevano invece epurato il testo da ogni riferimento a carbone, petrolio e gas, lasciando soltanto un obiettivo volontario per portare l’elettrificazione al 35% dei consumi energetici finali entro il 2035 (senza però vincolarlo alle fonti rinnovabili) e inserendo un esplicito sostegno alle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS), fortemente spinte dall’Arabia Saudita e dai Paesi produttori.

In questo passaggio cruciale va riconosciuto con chiarezza il merito dell’Unione Europea. «Non avalleremo una decisione che non risponde alla scienza e che rischia di allargare il divario tra gli impegni globali e l’azione necessaria; un testo che non menziona nemmeno i combustibili fossili», ha dichiarato in plenaria il ministro irlandese Darragh O’Brien a nome della presidenza di turno dell’UE, denunciando un inaccettabile «greenwashing delle fonti fossili». Rifiutare un compromesso al ribasso che avrebbe significato un grave arretramento rispetto a quanto già concordato nel 2023 è stata una scelta di coerenza e responsabilità politica: accettare un accordo puramente di facciata avrebbe infatti legittimato l’inerzia climatica.

Accanto al nodo energetico, l’impasse di Antalya lascia purtroppo irrisolti molti altri capitoli negoziali decisivi: dalla finanza climatica, con lo scontro sull’obiettivo di triplicare entro il 2035 i fondi per l’adattamento (la richiesta di almeno 120 miliardi di dollari annui è caduta nel vuoto, alimentando anche le dure critiche dei Paesi africani verso le promesse mancate del mondo industrializzato), fino alla piena dotazione finanziaria del Fondo per perdite e danni (Loss and Damage), al rinnovo del programma di lavoro sulla mitigazione (Mitigation Work Programme) e alle tensioni sulle misure commerciali unilaterali legate al clima, come i meccanismi di adeguamento del carbonio alle frontiere. Una paralisi che colpisce innanzitutto i cosiddetti Paesi vulnerabili: con questa espressione si indicano i piccoli Stati insulari del Pacifico e dei Caraibi (riuniti nella coalizione AOSIS) e i Paesi meno sviluppati dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina. Nazioni che hanno contribuito in misura trascurabile alle emissioni storiche di gas serra, ma che — per fragilità geografica ed economica — subiscono già oggi le conseguenze più drammatiche dell’innalzamento dei mari, della siccità e delle tempeste estreme, senza disporre delle risorse necessarie per proteggersi.

A far saltare il banco nelle ultime ventiquattro ore è stata la ferma opposizione di un fronte guidato dall’Unione Europea, dal Regno Unito, dalla Norvegia e da numerosi Paesi in via di sviluppo, tra cui Panama e le Isole Marshall. Il nodo centrale riguardava la cancellazione di ogni richiamo al “transitioning away from fossil fuels”

Dal punto di vista procedurale, lo stallo di Antalya richiama i meccanismi previsti dalla Convenzione e dalle Regole di Procedura delle Nazioni Unite quando una conferenza si trova in un vicolo cieco. L‘Articolo 7 (paragrafo 5) della Unfccc consente infatti di convocare sessioni straordinarie su richiesta di una Parte appoggiata da almeno un terzo degli Stati membri, mentre le Regole di Procedura permettono al Presidente di sospendere la seduta anziché dichiararla formalmente chiusa, riconvocando mesi dopo una resumed session (“COP-bis”) per salvare il lavoro negoziale già svolto senza dover ricominciare da capo. È esattamente ciò che accadde nel novembre 2000 alla COP6 dell’Aia, quando lo scontro sulle regole attuative del Protocollo di Kyoto portò alla sospensione della conferenza e alla successiva COP6-bis di Bonn nel luglio 2001, che riuscì a sbloccare l’impasse; ed è ciò che si è ripetuto nella Convenzione sulla diversità biologica (CBD), dove la COP16 di Cali del 2024, interrotta nella notte finale per mancanza di quorum legale sul pacchetto finanziario, è stata ripresa e conclusa con successo a Roma nel febbraio 2025. Ad Antalya la presidenza turca ha invece scelto di chiudere la sessione senza adottare il patto politico, ma resta aperta la possibilità di attivare percorsi straordinari o negoziati intersessionali rafforzati per non disperdere il lavoro fatto.

Più in generale, l’epilogo turco riapre il dibattito sul funzionamento stesso della diplomazia climatica delle Nazioni Unite e sulla regola del consenso all’unanimità. Che questo meccanismo presenti limiti strutturali evidenti è sotto gli occhi di tutti: in un consesso di quasi duecento Parti con interessi economici e geopolitici divergenti, l’unanimità finisce spesso per consegnare un potere di veto di fatto a una minoranza di Stati decisi a rallentare la transizione, costringendo i negoziati a estenuanti maratone notturne e a testi annacquati fino all’irrilevanza. Tuttavia, liquidare il principio del consenso sarebbe un errore politico grave. La crisi climatica è un problema globale che non può essere risolto a colpi di maggioranza da una coalizione di volenterosi, escludendo grandi economie emergenti o produttori energetici. Il sistema dell’unanimità, pur nella sua lentezza e fragilità, resta una garanzia necessaria di legittimità e inclusione: obbliga tutti gli Stati a restare allo stesso tavolo, tutela i Paesi più piccoli e vulnerabili dal rischio di subire decisioni imposte dalle grandi potenze e assicura che gli impegni presi abbiano una portata realmente universale. Il problema, come dimostrato ad Antalya, non è lo strumento procedurale in sé, ma l’assenza di leadership politica (che l’UE deve recuperare, con il supporto convinto di tutti i Paesi membri) capace di far convergere le parti verso l’interesse comune.

Ancora più preoccupante è ciò che il braccio di ferro turco rivela sul rapporto tra scienza e politica nei processi multilaterali. Mai come oggi il quadro conoscitivo è stato così netto: i rapporti dell’Unep e le sintesi dell’Ipcc ribadiscono che il pianeta è ormai destinato a superare temporaneamente la soglia critica di +1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali (overshoot), che gli attuali piani nazionali (Nationally Determined Contributions, NDC) ci portano verso un riscaldamento catastrofico di circa 2,6 °C e che, per rientrare su una traiettoria di sicurezza, l’uso del carbone deve crollare di oltre la metà entro il 2035 insieme a un rapido declino di petrolio e gas. Eppure, ad Antalya le indicazioni della comunità scientifica sono state sistematicamente subordinate alla difesa di interessi economici consolidati, rendite fossili e calcoli geopolitici di breve periodo, mascherati dietro soluzioni tecnologiche ancora immature o costose come la cattura del carbonio — arrivando persino a rinviare decisioni importanti sui tempi dei futuri cicli di valutazione dell’IPCC.

È una dinamica che ho potuto sperimentare purtroppo anche in prima persona, trovandomi a presiedere la complessa discussione per l’approvazione del Summary for Policymakers (SPM) del settimo rapporto Global Environment Outlook (GEO-7) dell’Unep. Anche in quella sede, gli stessi Paesi che hanno fatto deragliare il negoziato di Antalya hanno finito per inferire un grave colpo alla diplomazia ambientale e alla funzione stessa della scienza come strumento per costruire ponti, fiducia e cooperazione tra i popoli.

Proprio la consapevolezza di quanto sia alta la posta in gioco impone però di non arrendersi. Il “no” pronunciato al termine della COP31 ha almeno il merito della chiarezza: meglio nessun accordo che un’intesa fittizia capace di ingannare l’opinione pubblica sulla reale entità della crisi. Davanti ai veti incrociati e ai tentativi di piegare l’evidenza scientifica agli interessi di parte, non bisogna mollare: occorre insistere, con rigore e determinazione, per difendere il multilateralismo e consegnare un futuro vivibile alle generazioni che verranno.