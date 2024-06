Per l’ambiente e per il sociale

Anche nel 2023 l’attività del Conou ha prodotto benefici concreti per gli ecosistemi e sul piano economico. Evitata l’immissione in atmosfera di 127mila tonnellate di CO2 equivalente e dato lavoro a 1.857 persone

Da quarant’anni Conou contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra e di altri inquinanti e l’uso di risorse naturali preziose. Il Rapporto di Sostenibilità 2023 del Consorzio mostra gli effetti positivi di questo modello circolare sulla qualità dell’ecosistema e sulla salute dell’uomo, evidenziandone le differenze rispetto al modello lineare, che prevede invece la produzione di basi lubrificanti dalla materia prima (petrolio) vergine.

Più benefici per l’ambiente

Nel 2023 grazie al Sistema Conou è stata evitata l’immissione in atmosfera di 127mila tonnellate di CO2 equivalente, responsabile dell’effetto serra, con un impatto inferiore in termini di CO2 eq del 57% rispetto al sistema alternativo, che prevede la generazione di basi lubrificanti vergini, diesel e prodotti bituminosi.

Sono inoltre stati stimati significativi benefici in termini di tutela ambientale e della salute umana. Circa 7 milioni e 800 GJ di combustibili fossili sono stati consumati in meno, con un impatto inferiore dell’81% rispetto al sistema alternativo. È stato registrato un miglioramento della qualità del suolo pari a quasi 700 milioni, con un impatto in termini di minore sfruttamento del suolo del 90%. Sono stati risparmiati circa 60 milioni di m3 di acqua con un impatto inferiore del 94%. Ci sono stati oltre 11 kg in meno di emissioni di clorofluorocarburo11 (gas responsabile dei danni allo strato di ozono), con un impatto inferiore del 78%. Sono state evitate 0,10 unità tossiche con effetti cancerogeni e 2,68 unità tossiche con effetti non cancerogeni, con un impatto in termini di unità tossiche cancerogene inferiore dell’88% e di unità tossiche non cancerogene inferiore del 93%. È stato provato un beneficio in termini di incidenza di malattie (disease inc./kg) dovuta all’emissione di particolato pari a 8,5 disease inc./kg, con un’incidenza inferiore del 92%.

Nuovi posti di lavoro

Ma non solo. L’attività del Conou ha infatti generato effetti positivi anche in termini economici e sociali. Il Rapporto di Sostenibilità 2023 ha registrato un impatto economico totale pari a 81,3 milioni di euro (+12% rispetto al 2022), con la creazione di lavoro per 1.857 persone.

Infine, l’attività di rigenerazione dell’olio usato ha determinato un ulteriore vantaggio socio-economico per l’Italia, dovuto al minore fabbisogno di materie prime fossili importate per circa 105 milioni di euro.