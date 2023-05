Per il clima va siglato un Patto di solidarietà

‘L’obiettivo di 1,5 °C è solo questione di volontà politica. Serve un accordo tra Paesi industrializzati e in via di sviluppo per raggiungere le zero emissioni nette nel 2050’

Entro fine giugno i governi dell’Ue devono aggiornare i Piani nazionali integrati energia e clima (Pniec). Strumenti fondamentali per contribuire a contenere il riscaldamento del pianeta entro 1,5 °C e fronteggiare l’emergenza climatica. Non c’è tempo da perdere, come dimostra l’ultimo rapporto dell’Ipcc. Il surriscaldamento, con un aumento della temperatura media globale di 1,1 °C rispetto all’era preindustriale, sta già avendo impatti disastrosi su miliardi persone. A partire dall’Europa, dove negli ultimi 5 anni, secondo i rilevamenti di Copernicus, si è registrato un aumento della temperatura media di 2,2 °C, con eventi meteo estremi che hanno già superato il livello di guardia.

Serve un’inversione di rotta. Le politiche climatiche messe in campo finora ci stanno traghettando verso un aumento della temperatura media globale di quasi 3 °C entro fine secolo. Ma il rapporto Ipcc è chiaro: l’obiettivo di 1,5 °C è raggiungibile, non vi sono ostacoli tecnologici o finanziari. È solo questione di volontà politica. Serve un Patto di solidarietà per il clima, come ha proposto il segretario dell’Onu, Antonio Guterres, tra Paesi industrializzati, emergenti e in via di sviluppo per raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050 a livello globale. Con l’impegno dei Paesi industrializzati a sostenere finanziariamente l’azione climatica dei Paesi più poveri e anticipare al 2040 il raggiungimento di zero emissioni nette.

Il primo passo è mettere in campo politiche climatiche in grado di ridurre le emissioni globali del 43% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2019. Come evidenziato dal rapporto Ipcc per poter mantenere vivo l’obiettivo di 1,5 °C. Un contributo fondamentale deve venire dal phasing out dei sussidi alle fossili entro il 2030, che può consentire una riduzione del 10% delle emissioni globali. Nello stesso tempo va attuata la decarbonizzazione del settore elettrico con il phasing out del carbone, entro il 2030 per i Paesi Ocse, nel 2040 a livello globale. E quello del gas fossile, entro il 2035 per i Paesi Ocse e nel 2040 a livello globale.

L’Europa deve accelerare la transizione verso un futuro al 100% rinnovabile. Solo così sarà possibile ridurre le emissioni del 65% entro il 2030, rispetto ai livelli del ’90, andando oltre il 57% annunciato alla Cop27. Ma per centrare l’obiettivo serve raggiungere almeno il 50% di rinnovabili e il 20% di efficienza energetica entro il 2030. Obiettivi che, se combinati con il phasing out del carbone entro il 2030 e del gas fossile entro il 2035, con lo stop alla vendita di veicoli con motori a combustione interna entro il 2035, potrebbero consentire all’Europa di raggiungere la neutralità climatica già nel 2040.

Secondo i dati dell’Agenzia europea dell’ambiente, nel 1990-2021 le emissioni sono diminuite del 30%, mentre il Pil è aumentato del 61%. Secondo le stime dell’Agenzia internazionale dell’energia, nel 2022 le emissioni del settore energetico in Europa sono diminuite del 2,5% rispetto all’anno precedente, mentre a livello globale sono aumentate dello 0,9%. Questo grazie al contributo dell’efficienza energetica e delle rinnovabili. Contributo consolidatosi nei mesi scorsi.

Anche l’Italia deve fare la sua parte con la revisione del Pniec, andando oltre il 51% proposto nel Pnrr per il 2030. L’Italia può colmare l’attuale ritardo (24% di riduzione delle emissioni climalteranti nel periodo 1990-2021) e centrare l’obiettivo del 65% grazie al contributo dell’efficienza energetica e delle rinnovabili. Secondo Climate Analytics, possiamo raggiungere almeno il 60% di rinnovabili nel mix energetico e fino al 90% nel mix elettrico entro il 2030. E arrivare al 100% di rinnovabili nel settore elettrico nel 2035, creando così le condizioni per raggiungere la neutralità climatica già nel 2040.