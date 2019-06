Mercoledì 30 gennaio a Roma Legambiente presenterà il rapporto Pendolaria 2018, dossier focalizzato sulla situazione e sugli scenari del traporto ferroviario pendolare in Italia. L’evento è in programma dalle 10.30 alle 13.30 nella sede dell’Anci, in via dei Prefetti 46, e rientra tra le iniziative organizzate nell’ambito della campagna Pendolaria. La libertà di muoversi in treno.

Nella prima sessione di lavori, dal titolo ‘Il cambiamento possibile’ e coordinata dal responsabile aree urbane di Legambiente Antonio Fiorillo, interverranno Stefano Giorgetti, assessore ai Trasporti del Comune di Firenze, Gianni Scarfone, amministratore delegato di Teb (Tramvie elettriche bergamasche) e Umberto De Gregorio, presidente di Eav (Ente autonomo Volturno).

Nella seconda sessione, dal titolo ‘Come rilanciare il trasporto ferroviario regionale’ e coordinata dal vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini, parleranno Paolo Arrigoni della Commissione Ambiente del Senato, Michele dell’Orco, sottosegretario del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Raffaele Donini, assessore ai Trasporti della Regione Emilia-Romagna, Giovanni Gianni, assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Orazio Iacono, amministratore delegato di Trenitalia, e Matteo Ricci, vicepresidente di Anci e sindaco di Pesaro.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook