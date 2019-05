A volte pensando alla Cina si dimentica che il paese è grande e ricco di complessità, anche nella sua produzione alimentare. Se il primo pensiero va alle produzioni di massa di pomodori e soya, divenuti famosi per la spregiudicatezza dell’uso della chimica da parte delle aziende cinesi nella coltivazione, sorprende sapere che esiste una scena urbana che promuove agricoltura urbana e a km zero. Ne parliamo con Chang Tian Le, fondatrice del mercato urbano biologico di Pechino, incontrata a Hong Kong nel corso di una conferenza.

La prima domanda che sorge spontaneo farle è sulla tipologia di clienti del suo mercato. “Si tratta per lo più di gente borghese e colta – spiega – Non ci sono molti operai tra i nostri clienti. Quello dell’agricoltura biologica a km zero è un fenomeno che sottende una riflessione, e che ha pochi eguali in un paese dove, se è vero che la gente non ha fiducia negli enti governativi che controllano il cibo, è altrettanto vero che la maggior parte dei cittadini non può permettersi di mangiare biologico”.

Tian Le è una donna con un viso aperto e volitivo. Ha vissuto per anni negli Stati Uniti, a New York, e parla un ottimo inglese, cosa che le ha permesso di girare anche un po’ il mondo e presentare la propria esperienza negli anni scorsi al Terra Madre, il Salone del Gusto di Torino organizzato da Slow Food.

Le chiedo quanti sono i contadini coinvolti a Pechino nell’agricoltura urbana e a km zero. “Si tratta di poche aziende, molto ben selezionate, circa una cinquantina della città di Pechino e altrettante dal circondario – racconta – Ciascuno viene e vende quello che produce. Abbiamo però anche due negozi-spacci in città, per raggiungere una popolazione più ampia. Pechino è enorme e le persone, anche le più motivate, faticano a spostarsi molto con i mezzi pubblici. Anche per questo motivo, per ora, è impensabile coprire tutto il territorio urbano con la nostra offerta”.

Proseguendo nella conversazione, scopro che il suo progetto si basa sulla certificazione partecipata, un concetto in Italia portato avanti dal movimento Genuino Contadino. “Il costo di una certificazione è piuttosto alto e la fiducia dei consumatori non è molto alta verso gli enti certificatori statali – prosegue Tian Le – Ma facciamo anche una parte del lavoro in maniera centralizzata. In questo progetto ci sono persone stipendiate, che si occupano degli spacci, della gestione del coordinamento dei controlli e dell’accettazione di nuovi membri. In questo modo ovviamo anche ad alcune criticità della certificazione partecipata, che è onerosa in termini di tempo per i contadini che la fanno e che possono togliere poco tempo al loro lavoro”.

Quando dieci anni fa ha avuto inizio questa esperienza per Tian Le non è stato facile trovare lo spazio per un mercato di cento bancarelle. Gli affitti a Pechino sono cari e le loro bancarelle non erano in linea con le norme igieniche in vigore in Cina.

Incredibilmente, a sbloccare la situazione è stato l’arrivo di un centro commerciale, uno dei tanti nati come funghi nella capitale cinese. La nuova struttura ha pensato di poter ospitare il mercatino nel proprio parcheggio nella convinzione che avrebbe attirato una clientela che, una volta acquistati i prodotti a km zero, avrebbe poi visitato anche gli altri negozi del centro commerciale. Non solo, quindi, il movimento aveva trovato uno spazio, ma per i primi anni è stato anche sovvenzionato dal centro commerciale.

“Però adesso vogliamo stare in piedi con le nostre gambe, non finanziati – precisa Tien Le – Questa iniziativa deve aver le gambe per marciare autonomamente. L’idea del mercato è già stata copiata in dieci diverse città cinesi e piano piano il movimento sta crescendo. La gente ci appoggia, perché gli scandali alimentari collegati alla corruzione sono all’ordine del giorno in Cina. Anche per questo le autorità chiudono un occhio, perché se volessero potrebbero chiuderci domani”.

Il mercato contadino, infatti, viola una lunga serie di regolamenti urbanistici e igienici che vanno dal posizionamento alla vendita di cibi conservati e processati come i vasetti di miele, la frutta sciroppata, le marmellate. “Ma il ministero dell’Agricoltura è così interessato a capire come siamo riusciti ad animare la piccola produzione locale e a fare in modo che questa venga fatta senza pesticidi che ci hanno chiamati più volte a rapporto, in qualità di consulenti”, confessa l’attivista cinese. “Certo, i prezzi sono un po’ più alti della media, e vogliamo che siano così perché devono ripagare un lungo lavoro che non è solo agricolo ma anche organizzativo. Mediamente ricaviamo un 30% sul costo dei nostri prodotti, un po’ di più rispetto a quello che ricavano i negozi. Ma abbiamo anche un sistema per abbattere i costi: se diventi sostenitore, ovvero versi una cifra importante a deposito (circa 300 euro), hai diritto a uno sconto su tutti gli acquisti. Un modo per premiare chi ci crede davvero”.

“L’azione da fare è quella di scalare dalla promozione del cibo locale alla lotta per la difesa dei piccoli appezzamenti contro l’acquisizione da parte delle grandi aziende agricole mondiali, che sta avvenendo anche in Cina”, conclude Tien Le. Per questo il movimento dei mercati contadini cinesi cerca partner in Europa ed in America. L’obiettivo, nell’immediato, è far sapere al mondo quanto sta succedendo in Cina e raccogliere idee per rafforzare questa esperienza. E poi, ovviamente, creare relazioni e reti per per far sì, è proprio il caso di dirlo prendendo a prestito le parole di Mao, “che mille fiori fioriscano”. In questo caso biologici.

Autore: Davide Sabbadin