Dopo New York e i parlamenti di Regno Unito e Irlanda, anche Parigi si dichiara ufficialmente in “stato di emergenza climatica”. A dare l’annuncio è stato l’assessore all’Ambiente Célia Blauel che nel sottolineare la necessità di “mantenere gli obiettivi dell’accordo di Parigi” del dicembre 2015 (Cop21) ha “dichiarato l’urgenza climatica” per la capitale francese.

In un documento adottato oggi, il comune di Parigi ha inoltre deciso la creazione di un'”Accademia per il clima”, il cui obiettivo è “offrire a giovani e volontari del clima un luogo di partecipazione ed istruzione gratuito” e, al contempo, formare e sensibilizzare il grande pubblico rispetto ai temi legati all’ambiente.

