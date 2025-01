Parco del Matese, Legambiente chiede di trasferire la procedura istitutiva in Conferenza Stato-Regioni

L’associazione scrive ai Presidenti regionali di Campania e Molise richiedendo la convocazione della Conferenza Unificata per completare l’iter istitutivo del Parco

Legambiente ha inviato una lettera ai Presidenti dei Consigli regionali della Campania e del Molise e ai Consiglieri regionali della Campania e del Molise chiedendo la convocazione ella Conferenza Unificata per completare l’iter istitutivo del Parco Nazionale del Matese.

“Sono già trascorsi sette anni dall’approvazione della legge 205/2017 che ha istituto il Parco Nazionale del Matese ma ancora si aspetta la definizione del perimetro, zonizzazione e misure provvisorie di salvaguardia del Parco. Sin dall’inizio abbiamo condiviso la scelta di istituire un’area protetta interregionale, sebbene comportasse un percorso istituzionale più difficile, perché rappresenta la modalità più adeguata di tutelare in maniera unitaria un territorio ricco di biodiversità ma complesso quale è la montagna matesina. Ma la complessità territoriale e istituzionale non può giustificare i ritardi fin qui accumulati nell’iter istitutivo del Parco Nazionale del Matese. Con la presente, dunque, chiediamo ai Presidenti dei Consigli regionali della Campania e del Molise e ai Consiglieri regionali di Campania e Molise di sostenere senza riserve il progetto del Parco Nazionale e dimostrare tutta la necessaria attenzione per il Matese e spronare le due Regioni a percorrere l’ultimo miglio e istituire l’area protetta che unisce la montagna matesina in un progetto unitario di tutela e sviluppo sostenibile del territorio. Per questa ragione, proponiamo che i due Consigli regionali approvino una mozione che impegni i Presidenti delle due Regioni a trasferire in sede di Conferenza Stato-Regioni la procedura istitutiva per il Parco Nazionale del Matese, per concertare direttamente con il Ministro la decisione finale senza ulteriori incertezze o passaggi di carte che rimangono senza risposta”.

“L’istituzione del Parco Nazionale del Matese – prosegue la lettera firmata congiuntamente da Antonio Nicoletti, Responsabile Aree Protette Legambiente Nazionale, Andrea De Marco, Presidente Legambiente Molise APS, Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania APS – rappresenta una incredibile possibilità di sviluppo sostenibile per i territori delle due regioni, ma è anche l’unica soluzione in grado di tutelare la biodiversità del massiccio al confine tra Campania e Molise. Oltre a ringraziarvi per l’impegno profuso per istituire l’area protetta secondo i principi della leale collaborazione tra le istituzioni e le parti interessate, vogliamo sollecitarvi a fare un ulteriore passo per completare un iter che non può più essere procrastinato o, peggio, demandato ai tribunali e al Commissario ad Acta perché sarebbe una sconfitta della politica e della partecipazione”.