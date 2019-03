Un appello al Ministro dell’Ambiente perché intervenga con urgenza per risolvere le nomine in sospeso e garantire da subito al Parco nazionale d’Abruzzo – Lazio e Molise gli organi dirigenti e di Presidenza – di alto livello – necessari al suo migliore funzionamento. A lanciarlo sono un gruppo di associazioni che riunisce il Cai, l’Enpa, Federparchi, Italia nostra, Legambiente, Lipu, Marevivo, Mountain Wilderness Italia, Pronatura, Touring club e Wwf.



Il 18 marzo scade infatti il mandato del Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. Un passaggio istituzionale al quale le associazioni guardano con inquietudine. Come tutti sanno , il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise nell’arco della sua storia quasi centenaria ha sempre rappresentato l’esempio concreto e simbolico di una lungimirante gestione del patrimonio paesaggistico, naturale, culturale del nostro paese. Fino ad acquistare il valore di modello di riferimento per tutti i successivi parchi nazionali presenti sul territorio italiano. “Se le nostre Associazioni ravvisano in questo imminente passaggio del testimone un potenziale pericolo è perché l’esperienza maturata in questi ultimi anni non lascia ampio spazio all’ottimismo”- spiegano nell’appello. “La scelta di un nuovo presidente potrebbe portare a una defatigante catena di compromessi, rinvii, patteggiamenti, stalli. Insomma un’ennesima e particolarmente infausta criticità che si aggiungerebbe alle altre numerose criticità dalle quali deriva la paralisi gestionale della maggior parte dei parchi nazionali italiani”.

Non si tratta però di un allarme esagerato. Da anni sono infatti commissariati i parchi dell’Appennino Lucano e della Sila. Sono privi di presidente i parchi nazionali delle Dolomiti Bellunesi, delle Cinque Terre, delle Foreste Casentinesi, dei Monti Sibillini, della Maiella, del Gargano, dell’Alta Murgia, del Circeo, dell’Aspromonte e dell’Asinara. Le associazioni ricordano che alcune di queste realtà oggi sono anche prive di direttori legittimamente nominati e si affidano a dipendenti che ne svolgono le funzioni: sono Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Maiella, Abruzzo-Lazio-Molise, Gargano, Appennino Lucano, Sila, La Maddalena e Pantelleria.

