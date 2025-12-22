mercoledì 24 Dicembre 2025
Biodiversità

Parco Costa Trabocchi, Legambiente: “Basta rallentamenti”

Redazione
di Redazione
Art-Bike-Run Trabocchi Abruzzo
Gianluca Casciato e Antonio Nicoletti: “Serve anche un’area marina. Siamo disponibili a dialogare con le comunità”

Durante l’ultimo viaggio di Goletta Verde, nell’estate 2025, Legambiente aveva auspicato una ripresa di dialogo tra le Istituzioni per la nascita del Parco nazionale Costa dei Trabocchi e Teatina, fermo al 2014, quando per scelta politica la Regione Abruzzo non completò il procedimento istitutivo in conferenza delle regioni.

L’emendamento Sigismondi va a colmare un vuoto nella discussione pubblica sul futuro della Costa dei Trabocchi e toglie di mezzo la furia ideologica contro il parco, per meglio definire il valore di un territorio che già con la nascita della Via Verde e la gestione delle riserve regionali fatta negli ultimi anni in maniera intelligente e sinergica con le comunità locali e i cittadini, un’esperienza importante che non può essere dispersa, hanno dimostrato che tutelare il territorio e proteggere la biodiversità non crea nessun problema all’economia locale. Anzi, dal Parco l’intero territorio potrà trarre nuovi benefici per la produzione agricola di qualità, l’industria green e il turismo attivo e sostenibile. Una scelta che rende finalmente quest’area rappresentativa della sua reale identità e di un brand ormai riconosciuto a livello nazionale e internazionale.

“Ci auguriamo che la procedura istitutiva del Parco non subisca ulteriori rallentamenti – dichiarano Gianluca Casciato e Antonio Nicoletti, presidente regionale e responsabile  nazionale Aree protette Legambiente – e che il Parco possa proteggere anche l’ambiente marino, perciò proponiamo che la futura area protetta abbia un perimetro a mare. Altresì, ribadiamo la nostra disponibilità a dialogare con le comunità e il territorio per meglio definire una proposta di Parco scientificamente solida e socialmente accettata”.

