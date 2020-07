Il ministro Sergio Costa: “Fondi per efficienza energetica, mobilità sostenibile e innovazione, per rendere l’ Italia un Paese parco ” / Parchi Day: i 25 anni dei Parchi nazionali nati il 5 giugno del 1995

Fondi per 100 milioni di euro destinati a progetti improntati alla sostenibilità da realizzare all’interno dei Parchi nazionali. È l’obiettivo del Programma “Parchi per il clima”: la direzione Protezione della natura e del Mare del Ministero dell’Ambiente, attraverso un secondo bando che segue quello lanciato nel giugno del 2019, finanzierà progetti da realizzare nei territori dei Parchi nazionali, per un importo complessivo di 100 milioni di euro, finalizzati in particolare a:

– interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici;

– interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell’Ente parco nonché degli enti locali rientranti nel territorio del parco, prioritariamente indirizzati agli edifici scolastici pubblici, e realizzazione di impianti di piccola dimensione di produzione di energia da fonti rinnovabili,

– interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile;

– interventi di gestione forestale sostenibile;

– interventi di innovazione tecnologica per il supporto alla prevenzione e al governo degli incendi boschivi.

“Crediamo fortemente nella necessità di continuare a investire sulla tutela e la valorizzazione dei nostri Parchi nazionali – commenta il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa – territori che custodiscono un enorme patrimonio di biodiversità che va protetto ma allo stesso tempo rilanciato con interventi specifici come quelli previsti dal bando”.

Vogliamo rendere l’Italia un ‘Paese parco’ – conclude il Ministro – nel quale la tutela dell’ambiente crea lavoro e benessere”.