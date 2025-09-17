giovedì 18 Settembre 2025

Parchi eolici marini e cetacei, la convivenza è possibile

di Aziende Amiche
Una ricerca dello Jonian Dolphin Conservation nell’area di Beleolico a Taranto dimostra la piena compatibilità dell’opera di Renexia con l’ecosistema circostante

È stato pensato, ipotizzato e infine dimostrato: cetacei e pale eoliche marine possono tranquillamente condividere le stesse acque.

Ben 641 sono infatti gli avvistamenti registrati nel golfo di Taranto, dopo l’entrata in funzione di Beleolico, il primo parco eolico marino del Mediterraneo realizzato da Renexia nel 2022. Un numero che assume più rilevanza se confrontato con i 1200 avvistamenti complessivi dal 2018 al 2024; in sostanza da quando sono entrate in funzione le turbine nel Mar Grande, il golfo di Taranto ha visto la medesima frequentazione di questi mammiferi acquatici, rispetto al periodo precedente.

Sono dati che emergono dalla ricerca “Energia Rinnovabile e Conservazione Marina. Il case study dell’impianto Beleolico di Taranto” condotta da Jonian Dolphin Conservation su commissione della stessa Renexia. Si tratta della prima nel suo genere nel Mediterraneo e l’obiettivo primario è proprio quello di identificare eventuali variazioni nella presenza e distribuzione delle diverse specie di cetacei in seguito alla realizzazione del parco eolico.

Per questi motivi sono stati presi in esame il periodo 2018–2021 (pre-impianto) e 2022–2024 (post-impianto), escludendo il 2020 vista la ridotta attività navale nell’area osservata durante la pandemia.

La Stenella striata (Stenella coeruleoalba) è risultata la specie più frequentemente avvistata in entrambi i periodi e nel 2024 si avvicinata maggiormente all’impianto rispetto agli anni precedenti, suggerendo un possibile utilizzo attivo dell’area da parte di questo predatore. Molto frequenti anche avvistamenti del Grampo (Grampus griseus), del Tursiope (Tursiops truncatus) e non sono mancate le visite anche di Capodogli (Physeter macrocephalus) e Zifi (Ziphius cavirostris).

Appare evidente come gli impianti di eolico offhsore siano compatibili con la biodiversità tipica dell’ambiente marino e la ricerca Jonian, che diventerà presto oggetto di pubblicazione scientifica, va a smontare una delle fake news più abusate circa il possibile impatto negativo degli impianti eolici sull’ecosistema marino.

Ovviamente deve essere posta una grande attenzione ad ogni fase del ciclo di vita di un impianto eolico marino: dalla sua progettazione preliminare alla costruzione, dalla manutenzione all’eventuale repowering, fino alla sua rimozione. Ma su questo Renexia assicura il massimo impegno, ha già investito molto, in risorse umane e capitali ed è pronta a essere un attore principale della transizione energetica in Italia, con la realizzazione di Med Wind, il più importante progetto di parco eolico galleggiante del Mar Mediterraneo che, da solo, assicurerà il 3% del fabbisogno energetico nazionale.

