In queste settimane si sono tenuti diversi appuntamenti internazionali che hanno celebrato il Pianeta e le sue risorse. Giornate durante le quali le istituzioni mondiali – Fao, Iucn, Onu – ci hanno ricordato l’urgenza di intervenire per rimediare i danni arrecati al Pianeta, perché è ancora possibile recuperare, e hanno chiesto di operare scelte concrete per salvare noi stessi dall’estinzione. Un appello che viene ribadito anche oggi dall’Onu, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente dedicata alla biodiversità, che ricorda come gli ecosistemi naturali del Pianeta siano fragili a causa dell’impatto del clima, e la biodiversità che conservano sia in drammatico declino con oltre un milione di specie sono minacciate di estinzione. Con la perdita di biodiversità si mette a rischio la fornitura dei servizi ecosistemici, la sicurezza alimentare e il benessere delle comunità. Per questo il claim usato per la Giornata mondiale dell’ambiente 2020 “è il momento per la natura”, ci deve spingere ad agire in fretta perché nella natura troviamo le risposte alla crisi del Covid-19.

Una delle risposte adeguate alla perdita di biodiversità è, secondo gli scienziati, tutelare legalmente almeno il 30% delle aree terrestri e marine del globo ponendo sotto un tutela integrale almeno il 10% di esse. Questo viene chiesto dalle istituzioni mondiali agli Stati che aderiscono alla Convenzione mondiale per la biodiversità (Cbd). Un obiettivo che deve essere raggiunto entro il 2030 da tutti gli stati aderenti alla Cbd, e dunque anche dall’Italia che deve compiere uno sforzo importante per quasi triplicare la quota di territorio protetto che, nei prossimi 10 anni, deve passare dall’attuale 11% (dato fermo da oltre un decennio) al 30%. Un obiettivo che il nostro Paese può raggiungere se riprende il percorso per istituire le aree protette nazionali già finanziate da anni (8 parchi nazionali e 10 aree marine protette in attesa di un futuro) e un’altra ventina di cui Legambiente chiede l’istituzione, allo Stato e alle Regioni, insieme a scienziati, amministratori, comunità locali, operatori economici e sindacati.

Non sarebbe una missione impossibile, a condizione che si vada oltre le enunciazioni di principio e si passi ai fatti. Deve riprendere un’azione politica basata sulla leale collaborazione tra Stato e Regioni, per recuperare i ritardi della mancata istituzione di parchi nazionali già definiti come quello del Matese, e finanziare adeguatamente le azioni per conservare la biodiversità come si dovrebbe fare per salvare dall’estinzione l’orso bruno marsicano. E ci limitiamo solo ad alcuni esempi.

Insomma serve la stessa azione politica che ha permesso in passato di immaginare un sistema nazionale di aree protette e, subito dopo, costruire le condizioni politiche e normative per realizzarlo. Tutto questo è già accaduto nel nostro Paese e può essere ripetuto a condizione che si verifichino le condizioni già elencate. Si può, insomma, ripetere il “miracolo” che ha permesso grazie alla legge 394/91, in un tempo relativamente breve, la nascita di un sistema di aree protette, nazionali e regionali terrestri e marine. Una poderosa azione politica e istituzionale di cui Legambiente è stata parte attiva, che ha permesso di utilizzare lo “strumento parco” per proteggere specie in via di estinzione e far sì che il nostro Paese divenisse quello con la maggiore ricchezza di biodiversità in Europa.

In questa fase storica ci viene chiesto di fare di più e meglio per assicurare un futuro alle risorse naturali del Pianeta, e per farlo dobbiamo ritrovare lo spirito della 394/91 e ripetere la performance che, sebbene pensata molto prima, si concretizzò il 5 giugno 1995 quando, contemporaneamente, sono stati emanati i Decreti istitutivi di cinque Parchi nazionali che quella legge aveva previsto: il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, della Majella, del Gargano, del Vesuvio, del Cilento e Vallo di Diano.

La data del 5 giugno non è perciò casuale, è stata un segno e il simbolo di una volontà chiara: legare il destino di questi 5 Parchi nazionali alla giornata che parla del nostro futuro. Per questo oggi si celebra una festa dentro un’altra festa: il Parchi Day è i 25esimo compleanno dei Parchi nazionali nati grazie alla legge 394/91 e che hanno dato avvio alla nascita dell’attuale sistema nazionale di aree protette. Festeggiare oggi il Parchi Day del Cilento, Vesuvio, Gargano, Majella e Gran Sasso, non significa dimenticare i Parchi nazionali nati prima o dopo questa data simbolica, ma riflettere in maniera corale sul significato politico di quella scelta in quella fase storica.

Era questo l’obiettivo che ci eravamo posti per celebrare il Parchi Day italiano prima che il lockdown ci limitasse nelle attività: rileggere con i protagonisti di quegli anni, insieme a quelli di oggi, le vicende che hanno segnato il percorso di quei parchi nazionali per capirne i limiti ed esaltarne i successi. Oggi doveva essere l’inizio della celebrazione di un anniversario che comprende anche i 25 anni del lancio del progetto Ape che avrà il suo momento di riflessione a dicembre. Ma il Covid-19 ci costringe a rimandare un evento che non sarà solo l’occasione di ripercorrere il passato, ma di immaginare e costruire insieme il futuro delle aree protette italiane. Buon Parchi Day, e buona Giornata mondiale dell’Ambiente.