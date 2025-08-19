martedì 19 Agosto 2025
Energia

Transizione, il paradosso del green

Redazione
di Redazione
0
0
Automotive production line. Welding car body. Modern car Assembly plant
Una linea di produzione di automobili
I “fondi di magazzino fossili” rallentano la transizione

di MICHELE GOVERNATORI, Responsabile Power & Gas, ECCO Think thank

Stavo guidando uno scooter nella fiumana del traffico lento e impressionante di Ho Chi Min city nel Vietnam meridionale non lontano dal delta del Mekong. Ondeggiavo tra la sensazione d’insicurezza in mezzo a tutto quel casino e il fatalismo sul fatto che seguire il flusso non fosse poi così difficile malgrado l’orda di clacson provenienti da ogni direzione. Mi godevo l’aria calda e relativamente secca del dicembre vietnamita, ma purtroppo respiravo anche chissà quanto inquinamento. Già, perché quei milioni di scooter strombazzanti e occupati perlopiù da giovani in maglietta erano pressoché tutti a combustione, nemmeno fossimo a Roma. Qualche giorno prima invece ero in Cina dove i motorini con motore tradizionale sono ormai una rarità e credo del tutto banditi dalle metropoli.

Un articolo pubblicato su “The Economist” lo scorso febbraio riferisce come i produttori di auto cinesi, in risposta ai dazi statunitensi, si preparino a esportare ancora di più in Russia, Europa e resto del Sud-est asiatico. Ma quante delle auto cinesi complessivamente esportate sono elettriche? «Circa un quarto», scrive “The Economist”. Insomma, quel che avevo notato con gli scooter, vale anche con le auto: il leader mondiale dell’auto elettrica (intende rimanerlo e ha massicciamente investito per questo) esporta ancora molte auto a combustione anche poco fuori dai propri confini. Così com’è vero che la Cina, che oggi investe in energia il doppio dell’Europa e installa ogni anno sul suo territorio la maggioranza assoluta della nuova capacità di produrre elettricità verde del mondo intero, mantiene la stessa leadership con le centrali a carbone. (Ma per la prima volta nei primi mesi del 2025 le emissioni da generazione elettrica in Cina sono calate e secondo “The Economist” l’intero Paese potrebbe aver superato finalmente il picco delle emissioni dannose al clima).

Si direbbe, quindi, che la disponibilità di tecnologie avanzate – in questo caso rispetto alla sostenibilità ambientale – non comporti automaticamente la dismissione accelerata di quelle arretrate. Troviamo esempi anche da noi in Italia: a causa di folli sussidi di retroguardia, oggi, gli stessi produttori di pompe di calore elettriche, più efficienti e pulite, vendono e promuovono ancora le caldaie a gas.

Un paper dell’economista Hans Verner Sinn una quindicina d’anni fa mostrò come la consapevolezza di norme future più stringenti in termini di tassazione delle emissioni di CO2 renda razionale per le imprese petrolifere accelerare, anticipandola, l’estrazione di idrocarburi.

Comportamenti economicamente razionali: fare soldi finché si può con prodotti già sviluppati, in attesa che quelli nuovi coprano tutto il mercato. Ma controproducenti rispetto alle politiche di transizione, se queste ultime non sono abbastanza furbe da impedirle o renderle impraticabili.

Restando sulla tassazione delle emissioni dannose, economisti come la star dell’MIT Daron Acemouglu sostengono che essa non basti a innescare una transizione rapida ed efficiente senza la compresenza di altre norme più impositive, per esempio standard tecnologici ambientali.

Il messaggio al legislatore è: se stai incentivando tecnologie future perché ne ritieni urgente l’adozione, forse dovresti anche pianificare l’uscita da quelle vecchie. La persistente presenza in Italia di incentivi alle fonti fossili, stabilmente superiori a quelli destinati alle energie rinnovabili, va in direzione opposta a quella auspicabile.

L’articolo è pubblicato nelle pagine di QualEnergia di luglio/agosto 2025

Abbonati subito per non perdere contenuti esclusivi!

Summary
Transizione, il paradosso del green
Article Name
Transizione, il paradosso del green
Description
I "fondi di magazzino fossili" rallentano la transizione
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Riceverai in omaggio la raccolta degli scritti di Alex Langer
“In ricordo di un caro amico” raccoglie i migliori articoli di Alex Langer per Nuova Ecologia. A 30 anni dalla sua scomparsa, un gesto per ricordare un militante, un costruttore di ponti, un pensatore scomodo e necessario.
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH