Papa Francesco, “escludere dagli investimenti le aziende non sostenibili”

Nel corso del videomessaggio trasmesso durante il Ted-Countdown, Papa Francesco ha lanciato dei messaggi inequivocabili sulla gravità dell’emergenza climatica in atto e sull’importanza, proprio per questo motivo, di non continuare a investire su aziende che non attuano politiche orientate alla sostenibilità.

“L’attuale sistema economico è insostenibile. Siamo di fronte all’imperativo morale, e all’urgenza pratica, di ripensare molte cose: come produciamo, come consumiamo, pensare alla nostra cultura dello spreco, la visione a breve termine, lo sfruttamento dei poveri, l’indifferenza verso di loro, l’aumento delle disuguaglianze e la dipendenza da fonti energetiche dannose. Tutte sfide. Dobbiamo pensarci”, ha dichiarato il pontefice intervenendo all’evento digitale a livello globale sulla crisi climatica. Bergoglio ha poi rimarcato un concetto già espresso tante volte in passato e che rappresenta uno dei passaggi chiave della sua Enciclica Laudato sì per una ecologica radicale. Occorre una “transizione energetica”, ha detto in proposito Papa Francesco, “una sostituzione progressiva, ma senza indugio, dei combustibili fossili con fonti energetiche pulite. Abbiamo pochi anni, gli scienziati calcolano approssimativamente meno di trenta, per ridurre drasticamente le emissioni di gas a effetto serra nell’atmosfera”. Per il pontefice “un modo per favorire questo cambiamento è di condurre le imprese verso l’esigenza improcrastinabile di impegnarsi per la cura integrale della casa comune, escludendo dagli investimenti le compagnie che non soddisfano i parametri dell’ecologia integrale e premiando quelle che si adoperano concretamente in questa fase di transizione per porre al centro della loro attività parametri quali la sostenibilità, la giustizia sociale e la promozione del bene comune”.

Francesco ha poi rivolto uno sguardo di fiducia ai milioni di giovani che in questi mesi, nonostante la pandemia Covid-19, hanno comunque trovato modi originali per scioperare per l’emergenza climatica. “Molti giovani hanno già una nuova sensibilità ecologica e sociale, e alcuni di loro lottano in modo generoso per la difesa dell’ambiente e per la giustizia”. Per questa ragione bisogna “promuovere, a ogni livello, un’educazione alla cura della casa comune, sviluppando la comprensione che i problemi ambientali sono legati ai bisogni umani. Dobbiamo comprendere questo dall’inizio: i problemi ambientali sono legati ai bisogni umani; un’educazione basata sui dati scientifici e su un approccio etico. Questo è importante: ambedue”.

Infine Papa Francesco ha rivolto un invito a tutti “a intraprendere, insieme, un viaggio. Un viaggio di trasformazione e di azione. Fatto non tanto di parole, ma soprattutto di azioni concrete e improcrastinabili. Lo chiamo ‘viaggio’, perché richiede uno ‘spostamento’, un cambiamento! Da questa crisi nessuno di noi deve uscire uguale – non potrà uscire uguale: da una crisi, mai si esce uguali – e ci vorrà tempo e fatica, per uscirne”. “Bisognerà andare passo dopo passo – ha concluso -, aiutare i deboli, persuadere i dubbiosi, immaginare nuove soluzioni e impegnarsi a portarle avanti. Ma l’obiettivo è chiaro: costruire, nel prossimo decennio, un mondo dove si possa rispondere alle necessità delle generazioni presenti, includendo tutti, senza compromettere le possibilità delle generazioni future. Vorrei invitare tutte le persone di fede, cristiane o non, e tutte le persone di buona volontà, a intraprendere questo viaggio, dalla sua fede o, se non ha fede, dalla sua volontà, dalla propria buona volontà. Ciascuna e ciascuno di noi, in quanto individui e membri di gruppi – famiglie, comunità di fede, imprese, associazioni, istituzioni – può offrire un contributo significativo”.