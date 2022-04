Paesaggi costieri, la rivista “Seascape” cerca contributi

Nuove forme di turismo costiero per il futuro del paesaggio e delle economie oltre il Covid-19. Partecipa anche tu! C’è tempo fino al 21 maggio 2022

La rivista internazionale SEASCAPE sta selezionando contributi per il numero 2, dedicato a ricerche, pratiche progettuali e di pianificazione atte alla costruzione di nuove forme di turismo sostenibile. La partecipazione è aperta a docenti, ricercatori, studiosi di ogni grado, tecnici e professionisti.

Ogni abstract, da candidare secondo le indicazioni riportate di seguito, sarà oggetto di una prima selezione finalizzata all’individuazione delle proposte da sviluppare poi in articoli estesi da sottoporre al processo di double blind peer review. Agli autori degli abstract selezionati verranno inviate le indicazioni utili per procedere alla stesura dell’articolo completo che sarà sottoposto a valutazione in forma anonima da parte di due revisori selezionati tra i membri del Comitato Scientifico della rivista o esterni ad esso.

Seascape, nel voler indagare i principali fenomeni di trasformazione delle coste del mondo, dedica il secondo numero ai buoni turismi, per comprendere il modo in cui, attraverso questa importante economia, si possa operare sul paesaggio, inteso come spazio fisico di apprendimento, di conoscenza e di scoperta dei luoghi, delle tradizioni, dell’altro. Il paesaggio in fondo è la dimensione in cui ci si muove e ci si rappresenta, che produce cultura e nuove relazioni sociali, il luogo dell’incontro di persone inizialmente distanti.

“Cultura green”, “destagionalizzazione” e “turismi in rete” sono le parole chiave che vogliono aprire le porte a riflessioni inedite e interdisciplinari, da consegnare attraverso contributi che rispondano a uno dei seguenti ambiti di indagine:

Turismo sostenibile e cultura del paesaggio Pratiche per la destagionalizzazione Turismo oltre il Covid-19

Call for Abstract

La valutazione dei contributi finali verterà su: attinenza del contributo al tema della call; originalità dei contenuti; metodologia adoperata ed eventuale innovazione apportata alla ricerca; struttura, chiarezza e linguaggio dell’esposizione.

Per partecipare alla Call for abstract è necessario inviare una proposta in lingua italiana o in inglese (una sola per candidato e obbligatoriamente in inglese per gli stranieri) nei tempi indicati e seguendo il format (scaricabile QUI):

– Titolo (100 battute max)

– Sottotitolo (150 battute max)

– Ambito di indagine (01/02/03)

– Introduzione (1000 battute max)

– Tesi sostenuta (1500 battute max)

– Conclusioni (1000 battute max)

– Bibliografia (8 max)

– Max 3 immagini con didascalie (immagini libere da copyright o accompagnate da permesso di pubblicazione richiesto agli autori delle stesse).

L’abstract va inoltrato all’indirizzo di posta elettronica redazione.seascape@gmail.com con oggetto “Abstract – Seascape 02-Cognome”. Eventuali proposte inviate con altre modalità saranno escluse dal processo di valutazione.

Termini e scadenze

Sabato 21 maggio 2022: Deadline consegna abstract

Sabato 25 giugno 2022: Comunicazione dei risultati per avviare la scrittura dei contributi da sottoporre a double blind peer review

Sabato 3 settembre 2022: Deadline consegna degli articoli estesi

Gli articoli selezionati saranno pubblicati previo versamento di una quota simbolica. Per i costi, visitare la pagina https://seascape.it >> > Pubblica con noi

Per informazioni visita il sito o scrivi a:

editorial.seascape@gmail.com

direction.seascape@gmail.com