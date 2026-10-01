Ottobre 2026

di
Redazione
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SOMMARIO OTTOBRE 2026

SPECIALE
10 Ambientalista dell’anno 2026
di Vittorio Giordano e Marco Fratoddi

PRIMO PIANO
14 Nessun alibi, nessuna resa
L’Onu avverte: “supereremo la soglia di 1.5 °C fissata dall’Accordo di Parigi”. Ma il report spinge all’azione, perché la differenza è tra un overshoot contenuto e temporaneo e un riscaldamento più elevato e prolungato
servizi di Lorenzo Ciccarese, Luciano Celi, Alessandro Farruggia, Luisa Calderaro, Elisa Cozzarini

STORIE
40 Lunga vita al Life
di Giulia Assogna

44 Nel cuore carsico dell’ex Jugoslavia
di Francesco Bortoletto

50 Kakuma coltiva cibo e speranza
di Joshua Palma

TRANSIZIONE
56 Implasticati
di Rocco Bellantone

VIVERE MEGLIO
64 Il lato oscuro dei cibi “innocenti”
di Tessa Gelisio

GAIA
66 Prendere un granchio (blu)
L’Università di Bologna vuole contrastare l’emergenza granchio blu con la voracità dei polpi
servizi di Mariarita Persichetti e Giulia Assogna

FUMETTO
81 Decolonizziamo la memoria
di Fabio Dessì

CULTURA
86 “Vivo nella lotta continua per la parola”
A colloquio con Emidio Clementi, scrittore e fondatore del gruppo rock Massimo Volume
di Rocco Bellantone

90 La scuola boccia l’emergenza climatica
servizi di Elena Ferrario e Claudia Cappelletti

92 Venghino, signori, venghino
di Maicol&Mirco

rubriche
12 Clima al giro di boa
a cura di Tiziana Guerrisi
61 Biopolimeri da museo
a cura di Loris Pietrelli
63 Alchimie campane
a cura di Marika Aakesson e Francesco Subioli
75 Almanacco
a cura di Barbanera
78 Oltre la morale
95 Devastazioni silenziose

opinioni
13 LA STRISCIA DI GIANLO
di Gianlorenzo Ingrami

55 ROGHI DI MAFIA
di Enrico Fontana

59 UNO SCANDALO CHE DEVE FINIRE
di Francesco Ferrante

73 UNA TEMPESTA PERFETTA
“Il caldo riduce quantità e qualità del pescato. Una minaccia per la salute delle popolazioni delle coste oceaniche. In particolare per i bambini.”
di Domenico D’Alelio

97 BRUXELLES DEVE DARSI UNA SCOSSA
di Mauro Albrizio

98 CARA BENZINA
di Maicol&Mirco

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Marika Aakesson, Mauro Albrizio, Rocco Bellantone, Francesco Bortoletto, Luisa Calderaro, Claudia Cappelletti, Luciano Celi, Lorenzo Ciccarese, Elisa Cozzarini, Alessandro Farruggia, Elena Ferrario, Marco Fratoddi, Tessa Gelisio, Vittorio Giordano, Tiziana Guerrisi, Gianlorenzo Ingrami, Katia Ippaso, Maicol&Mirko, Joshua Palma, Mariarita Persichetti, Loris Pietrelli, Tito Vezio Viola

Chiuso in redazione il 24 settembre 2026

Summary
LA NUOVA ECOLOGIA OTTOBRE 2026
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LA NUOVA ECOLOGIA OTTOBRE 2026
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Presentazione e sommario del numero di ottobre 2026 della Nuova Ecologia
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La Nuova Ecologia
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