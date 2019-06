È in atto la trasformazione del borgo abbandonato nel secolo scorso, come tanti altri a Ostana e nell’intero arco alpino piemontese. La borgata diventerà un resort, perfettamente inserito nel contesto ambientale, affacciata sul Monviso: un balcone perfetto davanti al Re di Pietra. Uno scenario che presto potrà incontrare turisti del territorio, ma anche gruppi internazionali che già hanno chiesto di poter prenotare una camera nel nuovo albergo che Carlo Ferraro – proprietario del borgo – sta progettando con l’architetto Antonio De Rossi, docente del Politecnico di Torino, sotto lo sguardo attento del Sindaco di Ostana Giacomo Lombardo e di tutta la comunità.

Un progetto innovativo, partito due anni fa quando Carlo Ferraro – alla guida insieme a Manuel Lai della Iris srl di Orbassano, società specializzata in soluzioni tecnologiche per il trattamento dei rifiuti e dell’acqua – ha visto il borgo e l’ha acquistato nell’asta promossa dal Comune per vendere le dodici baite diroccate di proprietà pubblica. “Pochi ruderi, ormai distrutti – spiega Ferraro – L’abbandono ha lasciato distruzione. Così abbiamo avviato il percorso acquistando gli immobili che erano del Comune di Ostana e altri pezzi di borgata assieme ai terreni. Un lavoro molto complicato”.

“Ostana non è nuova a operazioni di questo tipo – spiega il primo cittadino Giacomo Lombardo – ma questa è veramente rivoluzionaria, innovativa, diversa da tutte le altre. Le idee e gli investimenti di questi imprenditori sono importantissime per il nostro paese, che ha solo 80 abitanti ma continua a crescere puntando su cultura e comunità”.

L’operazione Ambornetti vale più di 10 milioni di euro di investimento. Carlo Ferraro sta facendo i passi giusti. Ha coinvolto il dipartimento di Architettura e Designe l’Istituto di Architettura montana, diretto dal prof. Antonio De Rossi. Ambornetti diventerà un polo turistico ad altissimo valore culturale e tecnologico, da 3.400 metri quadrati. Dentro ci saranno un albergo, un ristorante, un centro benessere, una serie di residenze turistiche. Il progetto non è limitato all’offerta turistica ma offre opportunità di riportare nuove attività economiche in montagna, è quindi presente uno spazio destinato al co-working, un’area che ospiterà una nuova azienda agricola con una stalla per le capre e un minicaseificio.

Sviluppato da Startup e Imprese Innovative nell’ambito dei Poli di Innovazione della Regione Piemonte Mesap e Clever l’ambizione del progetto è rendere la borgata del tutto autosufficiente e armonicamente inserita nell’ambiente. Grazie alle rinnovabili che copriranno l’intero fabbisogno, a coperture fotovoltaiche e ad un innovativo sistema che può utilizzare i residui della gestione forestale locale. È presente un sistema che consente di raccogliere, purificare l’acqua piovana e di riutilizzare più volte le acque grigie prima che siano restituite all’ambiente purificate. Tutti i rifiuti prodotti dalla borgata verranno trattati in loco ed i residui utilizzati come materia prima nelle attività di manutenzione ordinaria.

Il progetto ha recuperato edifici con nuove soluzioni costruttive per l’utilizzo di legname locale, facendo della borgata Ambornetti una base per attività come trekking, gite di scialpinismo, arrampicate sulle falesie di Ostana, corsi di cucina, di erboristeria e di agricoltura, passeggiate con gli asini, visite in pianura all’Abbazia di Staffarda o giornate di sci sui vicini impianti di Crissolo.

“Ambornetti – spiega Marco Bussone, vicepresidente Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani) – dimostra che c’è spazio per investimenti nuovi, ad altissimo grado di sostenibilità, perfetti per il territorio, coordinati con gli Enti locali. E che siamo solo all’inizio di un cambiamento radicale nell’approccio alla montagna. Nuove generazioni di imprenditori e nuove generazioni di turisti, che puntano sui luoghi abbandonati e li rigenerano in una logica smart e green che Uncem da sempre sostiene”.

