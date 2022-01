Paesaggi costieri, Call for abstract per la nuova rivista dedicata

È “Seascape” di Primiceri Editore, in collaborazione con Legambiente e Osservatorio Paesaggi Costieri. C’è tempo fino al 15 gennaio 2022 per presentare i contributi a tema Erosioni

La neonata rivista SEASCAPE. International journal of Architecture, Urbanism and Geomorphology of coastal landscapes (seascape.it) di Primiceri Editore, in collaborazione con Legambiente e Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani sta selezionando contributi per il numero 01 “EROSIONI. Innalzamento del livello del mare ed erosione costiera nel bacino del Mediterraneo“.

La partecipazione è aperta a docenti, ricercatori, studiosi, tecnici e professionisti. Ogni abstract, da candidare secondo le indicazioni riportate nel bando sul sito, sarà soggetto a procedura di double blind peer review, valutato da tre membri del Comitato Scientifico della rivista e da studiosi esterni. La deadline della call for abstract è fissata per il 15 gennaio 2022.

Tutte le informazioni sono su: www.seascape.it