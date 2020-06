Dal 2013 Legambiente organizza gli Oscar dell’ecoturismo, un appuntamento che premia le migliori esperienze italiane di turismo sostenibile e responsabile. Sono realtà che hanno lavorato per ridurre il proprio impatto quando ancora la tutela ambientale non era un argomento “alla moda”, per garantire l’accessibilità e l’inclusione, per proteggere e valorizzare il territorio e la cultura locale, per fare comunità e ridare centralità alle persone. Le esperienze presentate in queste pagine rappresentano solo una parte di tutte le realtà che stanno seguendo percorsi di sostenibilità, ma possono stimolare quanti vogliono intraprendere questo percorso. E magari essere le mete delle vostre future vacanze!

PIEMONTE

Grand Hotel Majestic

Verbania (Vb)

Categoria: impegno sociale

Situato sulle rive del Lago Maggiore, in un palazzo del XIX secolo, il Grand hotel Majestic offre un’ospitalità di alto livello ma con grande attenzione all’ambiente e al sociale. “Questo bellissimo palazzo di grande valore architettonico, senza questa natura possente e rigogliosa non sarebbe nulla”, dice Mariangela Nieddu, s&m director dell’hotel. Le signore Zuccari, proprietarie della struttura, sostengono da anni il Centro aiuti per l’Etiopia e nel 2019 hanno organizzato in hotel una cena di beneficenza, il cui cospicuo ricavato è stato donato al Centro.

INFO: grandhotelmajestic.it

Casa Violetta

Agrate Conturbia (No)

Categoria: ottima gestione ambientale

Casa Violetta è una dimora storica, appartenuta a un famoso mecenate e asilo per numerosi artisti. «Abbiamo aperto la nostra casa di campagna agli ospiti con la sola esperienza di chi ha soggiornato in albergo – racconta Elvezio Pianca, il titolare – Strutture spesso perfette, ma prive di quel calore umano, quella partecipazione che distingue l’accoglienza famigliare: la nostra soddisfazione è quando gli ospiti ritornano, si sentono a casa e diventano nostri amici». Il B&B ha adottato numerose soluzioni per ridurre l’impatto ambientale e sostiene un rifugio per il recupero di animali abbandonati e maltrattati.

INFO: casavioletta.it

Podere ai Valloni

Boca (No)

Categoria: ottima gestione ambientale

Podere ai Valloni è un’azienda vitivinicola situata in Alto Piemonte, la prima a essere registrata come produttrice di Boca doc e con produzione certificata biologica. La famiglia Sertorio si è sempre impegnata nella realizzazione di soluzioni pratiche per l’ambiente e il sociale, prendendosi cura della natura e dell’agricoltura, rivitalizzando un’area abbandonata. Le iniziative del Podere ai Valloni in ambito ambientale sono molteplici: riscaldamento con biomasse del vigneto, pannelli solari, impianto fotovoltaico, recupero dell’acqua piovana per l’irrigazione e molto altro, che potrete scoprire visitando l’azienda.

INFO: podereaivalloni.wine

VENETO

Villa Lisy

Bibione (Ve)

Categoria: ottima gestione ambientale

Villa Lisy è una casa vacanza ecosostenibile situata a pochi passi dallo splendido litorale di Bibione. «Affrontando la ristrutturazione della casa di famiglia ci è sembrato doveroso elevarla a residenza e struttura ricettiva a zero emissioni di CO2 – racconta Patrizia De Biasi, la titolare – La nostra mission è promuovere il turismo ecofriendly offrendo ricarica gratuita per auto elettriche, incentivi a chi ci raggiunge con mezzi pubblici e l’uso di bici per la scoperta delle bellezze limitrofe alla nostra splendida Bibione».

INFO: villalisy.com

EMILIA ROMAGNA

Hotel Fabrizio

Rimini (Rn)

Categoria: ottima gestione ambientale

L’Hotel Fabrizio è un’oasi dell’ospitalità ecosostenibile nel cuore di Rimini. Numerosi sono gli accorgimenti per ridurre gli impatti sull’ambiente, fra cui una navetta elettrica per raggiungere la spiaggia. «I nostri impegni green sono una scelta per garantire la sostenibilità nel tempo della nostra attività – spiega Vally, la titolare – Riscoprire il territorio, ritrovare modi leggeri di spostarci, inventare metodi nuovi di utilizzo e riutilizzo delle risorse, per renderle disponibili anche alle generazioni future di ospiti, e di coloro che ospiteranno».

INFO: hotelfabrizio.it

Camping Marecchia

loc. Ponte Messa – Pennabilli (Rn)

Categoria: valorizzazione del territorio

«Amiamo il territorio in cui viviamo e anche nel nostro lavoro poniamo la tutela dell’ambiente al primo posto – dice Osvaldo Mancini, il titolare – Rispetto e amore per l’ambiente sono i valori guida che animano il nostro lavoro, convinti che la bellezza del Montefeltro sia la più grande risorsa di cui disponiamo». Da queste premesse è nato un progetto di uscite guidate in bicicletta, con tappe nelle abitazioni degli anziani del posto per assaggiare i piatti tipici e ascoltare storie e leggende del luogo.

INFO: campingmarecchia.it

Astra Hotel

Ferrara (Fe)

Categoria: amici del clima

Astra Hotel è un rinomato 4 stelle del centro storico di Ferrara, città patrimonio Unesco. Da diversi anni la proprietà sta lavorando per ridurre l’impatto ambientale della struttura ricettiva, investendo nella riqualificazione energetica dell’edificio, nella produzione di energia da fonti rinnovabili, nell’utilizzo di soluzioni green per la detergenza. Ultimo acquisto, un’auto elettrica da utilizzare come navetta per la stazione e per l’aeroporto e da dare ai clienti per brevi spostamenti.

INFO: astrahotel.info

TOSCANA

Hotel Scoglio Bianco

loc. Viticcio – Portoferraio (Li)

Categoria: amici del clima

L’Hotel Scoglio Bianco si trova nella baia di Viticcio, a strapiombo sull’incantevole mare dell’Elba. «L’adesione a Legambiente Turismo, per noi che ci troviamo in un Parco nazionale, è stata immediata – racconta il titolare, Walter Tripicchio – In questi tempi difficili per il climate change e l’inquinamento diffuso è una scelta doverosa e responsabile. Non appena ne abbiamo avuto l’opportunità, ci siamo dotati di un impianto fotovoltaico, bici elettriche ed energia 100% green, per lasciare un mondo più pulito e un futuro ai nostri figli».

INFO: scogliobianco.it

Hotel Montemerlo

loc. Fetovaia – Campo nell’Elba (Li)

Categoria: riuso e riciclo dei rifiuti

L’Hotel Montemerlo è una struttura ecosostenibile a conduzione familiare situata lungo la costa sudoccidentale dell’isola d’Elba (Costa del sole). Da sempre è impegnato a ridurre l’impatto ambientale, numerose sono inoltre le iniziative per il risparmio energetico e la produzione da fonti rinnovabili, l’offerta di prodotti bio e a km zero, l’uso di detergenti ecologici e la riduzione dei rifiuti prodotti. Molto viene fatto anche per sensibilizzare e coinvolgere gli ospiti nel progetto ecologico. Con questo obiettivo la struttura ha recentemente realizzato un video divertente sul riciclo per trasmetterlo nel circuito interno dell’hotel e sui social, e per il quale è stato premiato.

INFO: welcometoelba.com

CAMPANIA

Case vacanze Marus

Paestum (Sa)

Categoria: tutela del territorio

Sei abitazioni circolari, immerse nel verde della macchia mediterranea, a pochi passi dalla spiaggia: Case vacanze Marus è un piccolo paradiso a poca distanza da Paestum, una delle aree archeologiche più famose al mondo. I proprietari di questo piccolo gioiello sono impegnati da anni nella tutela della duna antistante le abitazioni, preservando gli intricati cespuglieti di lentisco e ginepro coccolone e le distese di giglio di mare, garantendo agli ospiti una vacanza indimenticabile.

INFO: casevacanzemarus.it

PUGLIA

Masseria storica Pilapalucci

Toritto (Ba)

Categoria: alimentazione e gastronomia

Nella grande residenza del XVI secolo della famiglia D’Urso si trova un raffinato agriturismo, che ha fatto della buona alimentazione una filosofia di vita e di benessere. Applicano infatti i principi del “menu for change” dell’Alleanza Slow food dei cuochi, con un utilizzo minimo di prodotti raffinati. Privilegiano, oltre ai frutti della loro azienda biologica, i prodotti dei presidi di Slow food di Puglia e Lucania. Propongono ricette con utilizzo di erbe del Parco nazionale dell’Alta Murgia e stanno aderendo a un percorso di studio per individuare menu ideali per persone con disturbi del neurosviluppo.

INFO: pilapalucci.it

CALABRIA

Hotel Blu Eden

Praia a Mare (Cs)

Categoria: ottima gestione ambientale

L’hotel nasce a Praia a Mare da un’idea del proprietario, Albino Di Marco, trasformata in realtà ed ora è fra i più famosi della costa calabrese. «Il percorso che ha portato questa struttura alberghiera a diventare un ecohotel è stato molto impegnativo – racconta il titolare – La scelta ecogreen è principalmente dettata dal voler ridurre il più possibile l’impatto che la nostra attività produce sulla natura. Ci troviamo in un posto bellissimo, circondato da paesaggi mozzafiato, immerso nella natura. Così abbiamo deciso di fare del nostro meglio per tutelarlo».

INFO: blueden.it

SARDEGNA

Su Murdegu B&B

Cagliari (Ca)

Categoria: ottima gestione ambientale

Su Murdegu è un piccolo B&B di Cagliari, poco distante dalla rinomata spiaggia del Poetto, in cui fin dall’inizio sono state adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre l’impatto ambientale. «La scelta di aderire col B&B a Legambiente Turismo è stata dettata dalla convinzione che un comportamento virtuoso e altruista sia contagioso – spiega la titolare, Valentina Col – Siamo certi di fare parte di un sistema consapevole di salvaguardia del nostro pianeta: partiamo da noi stessi per avviare un cambiamento».

INFO: sumurdegu.it

Premio Speciale Mobilità Dolce

in collaborazione con Amodo

Associazione Ferrovie in Calabria

L’associazione Ferrovie in Calabria nasce nel 2012 dalla passione per le rotaie del suo presidente, Roberto Galati, classe ’91, che con tre amici già nel 2006 si batteva per il servizio ferroviario in Calabria. L’associazione è diventata un punto di eccellenza fra le associazioni di promozione del treno in Italia, sia per il rilancio turistico che per la richiesta di servizi territoriali diffusi. Il successo del treno della Sila, il lancio del treno della Magna Grecia, la sperimentazione del ferrociclo, l’impegno per gli investimenti a favore del trasporto ferroviario in Calabria come l’elettrificazione della dorsale jonica, lo sviluppo della piattaforma di prenotazione “Railbook”, la costituzione del Museo ferroviario nella stazione di Soverato, fanno dell’associazione Ferrovie in Calabria un caso inedito di innovazione nei servizi dedicati alla mobilità turistica sostenibile del Sud.

INFO: ferrovieincalabria.it

Premio speciale per il turismo attivo e sostenibile

Natura, salute e Resistenza in Majella

Da due edizioni il premio attribuisce un Oscar speciale per il turismo attivo e sostenibile, riservato alle realtà che in Italia sono impegnate per coniugare al meglio green e wellness. Il turismo attivo e sostenibile è prediletto da chi, oltre a visitare i luoghi, ama fare attività durante la vacanza. Una tendenza che sta conquistando fette di mercato sempre più consistenti, soprattutto fra gli under 45. Nel 2020 il riconoscimento è stato assegnato a Majambiente, società di Caramanico Terme (Pe) nel Parco nazionale della Majella, che opera da oltre vent’anni nei servizi al turismo naturalistico. In particolare, Majambiente è stata premiata per il grande lavoro di riscoperta e ripristino del “Sentiero della libertà” nella Valle dell’Orfento, importante recupero della memoria della Resistenza.

Premio speciale accessibilità e inclusione

in collaborazione con la Fondazione Serono

Progetto “Mappatura multimediale spiagge accessibili”

A Martinsicuro, sulla costa teramana, nel 2015 è nato uno dei primi stabilimenti balneari completamente accessibile: la Rosa Blu Chalet. L’Anfass locale (associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) partecipò ad un bando ministeriale nel 1999, ma dopo la vittoria a causa di continui ricorsi ci sono voluti ben 15 anni per vedere la nascita dello stabilimento. Daniela Corsi, presidente dell’Anffas Martinsicuro, e la sua famiglia, non si sono però arresi e hanno dato vita a questo gioiello. «Anffas ha realizzato una struttura che partisse dall’esigenza delle persone con disabilità, ma aperta a tutti – racconta Daniela – C’è un’ampia passerella che porta quasi alla battigia e passerelle laterali che si allargano sotto gli ombrelloni per poter raggiungere qualsiasi postazione. Lo spazio tra gli ombrelloni è molto ampio per garantire una migliore manovrabilità, e abbiamo sedie apposite per l’accesso in acqua». Lo stabilimento offre anche percorsi di inclusione lavorativa per persone con disabilità, un’opportunità importante per il territorio.