Oscar Ecoturismo 2022, ecco le 14 migliori realtà italiane

Premiati a Rimini 4 strutture ricettive, 9 aree protette e un tour operator. Premio speciale al Parco nazionale del Gran Paradiso e al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise per i loro cento anni insieme per la natura

Un turismo sempre più green, sostenibile e responsabile. È quello che si sta diffondendo in Italia dove dal nord al sud della Penisola sempre più realtà – dalle strutture ricettive ai network alle aree protette – sono in prima linea con iniziative e progetti turistici innovativi attenti all’ambiente e alla valorizzazione di natura e territori, favorendo inclusività e rete. A raccontarlo è la decima edizione dell’Oscar dell’Ecoturismo 2022 di Legambiente che anche quest’anno premia alcune tra le migliori eccellenze italiane in fatto di accoglienza sostenibile e responsabile. Quattordici le realtà della Penisola insignite nel 2022: quattro le strutture ricettive premiate (Hotel Daniel, Acanto Country House, l’Agriturismo Alla Casella, Don Antonio Glamping Village) tra alberghi, agriturismi, camping e B&B per il loro impegno ecosostenibile insieme a 9 aree protette e naturalistiche (il Parco nazionale del Vesuvio, l’Area Marina protetta Isola dell’Asinara, il Parco Nazionale del Gran Paradiso, il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco Nord di Milano, la Riserva naturale regionale Punta Aderci, la Riserva naturale regionale Bosco di Don Venanzio, la Riserva naturale regionale lecceta di Torino di Sangro, il Giardino Botanico Mediterraneo di San Salvo fautori di un turismo che fa bene al territorio) e un tour operator, il GARGANO NAT-TOUR.

Premio Speciale, inoltre, per “Cento anni insieme per la natura” ai due parchi centenari d’Italia: quello del Gran Paradiso e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise che rappresentano un esempio positivo per la conservazione della natura e la salvaguardia di specie e habitat a rischio estinzione e un modello virtuoso per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, in particolare per il settore dell’ecoturismo di cui sono stati antesignani nel nostro Paese.

I vincitori di questa X edizione sono stati premiati oggi a al TTG Travel Experience in programma a Rimini, al termine della tavola rotonda “Il turismo 4.0 tra transizione ecologica e innovazione digitale” che vedrà la partecipazione di Marco Bussone, presidente di UNCEM, Sebastiano Venneri, della Segreteria Nazionale di Legambiente e responsabile Turismo dell’associazione, Antonio Nicoletti, responsabile nazionale Aree protette e Biodiversità di Legambiente, Daniele D’Amario, Assessore al Turismo Cultura e Attività produttive della Regione Abruzzo e Martina Rosato, Dirigente direzione generale Valorizzazione e Promozione turistica – Ministero del Turismo. L’appuntamento sarà anche l’occasione per fare il punto sui fondi che il PNRR ha destinato allo sviluppo e al miglioramento del comparto turistico. Si tratta di circa 2,4 miliardi di euro destinati in buona parte proprio a raggiungere le migliori performance nel settore sui temi della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale. Per Legambiente le opportunità da qui al 2026 sono dunque molte, ma è necessario saper indirizzare le risorse affinché ci sia una vera transizione verso un turismo sostenibile e responsabile. A questo riguardo, l’occasione di oggi è stata anche l’occasione per fare un bilancio di questi dieci anni di Oscar dell’Ecoturismo. Dal 2013 al 2022, sono stati premiate ben: 215 strutture ricettive, 48 aree protette, 3 tour operator, 8 realtà tra network, consorzi e associazioni, e 5 servizi turistici.

“Le realtà premiate oggi e in questi dieci anni di Oscar dell’Ecoturismo – dichiara dichiarato Sebastiano Venneri, responsabile nazionale Turismo di Legambiente – indicano la strada migliore che il nostro Paese, tra i più apprezzati e visitati al mondo, deve continuare a percorrere sviluppando e definendo un’idea diversa di turismo: non più di massa, ma dolce e di qualità, attivo e responsabile, sempre più attento all’ambiente. Una tipologia di turismo sempre più apprezzata dalle persone che optano per mete ecofriendly dove sono state introdotte buone pratiche sostenibili, dov’è c’è attenzione alla filiera agroalimentare di eccellenza, ai servizi turistici in chiave ecologica”.

Vincitori Oscar Ecoturismo 2022

Per la categoria “Miglior struttura ricettiva” sono state premiate: l’Hotel Daniel, a Igea Marina, come Miglior Hotel per essersi distinto negli anni per l’impegno e il lavoro svolto per rendere la struttura sempre più ecosostenibile. Inaugurato nel 1968 e gestito dalla famiglia Giorgetti, attiva nell’ospitalità fin dal lontano 1954, ha come parole chiave: raccolta differenziata, prodotti ecologici per la pulizia degli ambienti, lotta allo spreco, attenzione al risparmio energetico (installati pannelli fotovoltaici, lampadine a basso consumo, infissi ad alta efficienza e meccanismi di spegnimento automatico di condizionatori e ventilatori); promozione della gastronomia locale, coltivazioni BIO e a basso impatto ambientale”. Altro premiato, Acanto Country House, a Sirolo, come Miglior Country House Relais 2022. I proprietari si sono adoperati, fin dalla progettazione, per rendere la struttura green. Grazie alle scelte tecnologiche e dei materiali la struttura ha una emissione di CO 2 che tende a 0, hanno installato impianto fotovoltaico e solare termico conseguendo nel 2018 la classe energetica A3. Tutti i prodotti per la colazione sono locali e tradizionali e offrono anche attività ludico educative sulle erbe officinali. Premiato come migliore B&B 2022 l’Agriturismo Alla Casella, situato a Ferrara. Nato dalla ristrutturazione di una casa colonica, la struttura usa energie rinnovabili, prodotti locali e fatti in casa per la colazione, prodotti ecologici per le pulizie, un sistema di domotica per gestire i consumi e promuove con impegno la fruizione sostenibile del territorio. Infine, vincitore come miglior Camping 2022 il Don Antonio Glamping Village, situato a Giulianova, per aver lavorato negli anni con costanza per ridurre gli impatti ambientali, sia attraverso modifiche strutturali sia con il coinvolgimento e la sensibilizzazione di dipendenti e ospiti.

“In questo percorso di turismo green – spiega Antonio Nicoletti, responsabile nazionale Aree protette e Biodiversità di Legambiente – non potevano mancare i parchi italiani, che rappresentano una risorsa strategica per lo sviluppo e il rilancio sostenibile dei nostri territori, dal Nord al Sud Italia. Per questo in questi anni di Oscar dell’Ecoturismo abbiamo anche raccontato l’impegno e le azioni messe in campo anche da tanti parchi italiani nella tutela e valorizzazione della natura, ma anche nella conoscenza del territorio”.

Per la categoria “Aree protette e naturalistiche” premiati quest’anno: il Parco nazionale del Vesuvio che ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la società in house della Regione Campania (SCABEC) dando vita alla Vesuvio-Ercolano Card, ossia un biglietto unico per visitare il gran cono del vulcano, il MAV (Museo archeologico virtuale), le ville vesuviane e gli scavi di Ercolano. L’area marina protetta Isola dell’Asinara che ha realizzato un sentiero subacqueo a Cala Reale attrezzato per esser fruito anche da utenti con disabilità motorie e visive. Il Parco Nord Milano per il Festival della biodiversità, nato nel 2007 con l’intento di coinvolgere il grande pubblico sui temi della natura e per valorizzare una cultura rispettosa della fruizione degli ecosistemi e di tutela e salvaguardia del Pianeta. Oltre 30mila visitatori e ospiti si sono avvicendati negli anni al Festival che si è affermato coma rassegna nazionale di rilievo sulla sostenibilità e l’impegno verso la tutela e la fruizione sostenibile della natura. Previsto infine un premio speciale per i due parchi nazionali centenari d’Italia: quello del Gran Paradiso e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Premiati anche la Riserva naturale regionale Punta Aderci, la Riserva naturale regionale Bosco di Don Venanzio, Riserva naturale regionale Lecceta di Torino di Sangro, Giardino Botanico Mediterraneo di San Salvo che hanno realizzato i Green HUB nell’ambito del progetto COSTA DEI TRABOCCHI MOB. Si tratta di punti di interscambio per lasciare l’auto e per promuovere la mobilità ciclabile e rendere facilmente visitabile la costa abruzzese. Premio Speciale per “Cento anni insieme per la natura” e per essere stati antesignani dell’ecoturismo, ai due parchi centenari d’Italia: quello del Gran Paradiso e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Infine, assegnato il Premio Speciale Turismo Attivo e Sostenibile al GARGANO NAT-TOUR. Attraverso proposte di turismo attivo il tour operator consente di conoscere il Gargano più autentico e garantisce escursioni e visite guidate durante tutto il corso dell’anno. Trekking, pedalate, laboratori e tante altre iniziative pensate per far conoscere i tesori più nascosti di questo territorio ritrovando il contatto con la natura.