Da Almanacco Barbanera, dal mensile di giugno

Il pomodoro, nome comune del Solanum lycopersicum, si semina in terra a primavera inoltrata, in Luna crescente. Le annaffiature devono essere poco frequenti fino all’arrivo dei frutticini. Poi si intensificano. Oppure si semina a febbraio in semenzaio – in vasetto con 3-4 semi ciascuno – per il trapianto di fine aprile. Quando hanno raggiunto i 20-30 centimetri di altezza, i pomodori rampicanti necessitano di sostegni. E si fa la cimatura. La raccolta inizia a fine giugno e si fa in Luna crescente per il consumo fresco. In calante invece per la conservazione in forma di passati o pelati.

“Giugno la forbice in pugno”. Un noto proverbio, di quelli che un tempo giungevano a scandire i lavori nelle campagne, ma che tornano assai utili anche oggi. Ecco allora che in un fine settimana di Luna calante si può procedere alla potatura verde dei fruttiferi e di molte altre piante. In questa stagione gli arbusti hanno reagito al taglio invernale emettendo tanta vegetazione, così ora è tempo di correggere i rami cresciuti troppo e quelli cresciuti nei punti sbagliati. I succhioni interni – rami nuovi molto vigorosi attaccati al tronco principale – sono da eliminare, mentre si accorciano i rami di troppo senza frutti. Questo tipo di potatura si fa anche su piante ormai sfiori-te, come il cotogno giapponese o la forsizia, e sulla vite, eliminando i succhioni dal basso. Ma è pure ora di togliere i germogli in eccesso, per ridurre la necessità di acqua e migliorare la lignificazione dei rami, diradare la chioma se troppo fitta e permettere al sole di “entrare” negli alberi e negli arbusti, soprattutto agrumi. Si possono anche diradare i frutticini, specie sulle giovani piante. Dopo la raccolta si possono effettuare sui ciliegi tagli importanti, se necessari. Il ciliegio mal sopporta i tagli grossi perché cicatrizza con lentezza, favorendo l’entrata di funghi e malattie. In questo periodo invece “guarirà” rapidamente.