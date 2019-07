Proseguono le ricerche da parte dei forestali dell’orso M49, fuggito dal Centro Casteller di Trento dopo la cattura avvenuta in val Rendena. Una nuova fotografia scattata da una fototrappola e diffusa dalla Provincia testimonia la presenza del plantigrado sulle pendici del gruppo della Marzola, a pochi chilometri dal capoluogo. L’ultimo scatto risale alle 22.54 della scorsa notte in un’area non molto distante da quella dove è stata rilevata la sua presenza ieri mattina.

“Tutta la vicenda della cattura e della fuga dalla prigione per orsi di Casteller dell’orso M49 mette in evidenza la incapacità gestionale di una vicenda che poteva terminare in maniera incruenta ma che in queste ore potrebbe trasformarsi nell’ennesimo rischio di abbattimento del terzo orso in tre anni per questo motivo”. Lo afferma in una nota l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) che chiede “le dimissioni o il licenziamento immediato di chi ha tecnicamente gestito quella assurda operazione”. “Dietro la figuraccia internazionale della fuga per la libertà di M49 – sottolinea l’Aidaa – non ci stanno retroscena, non ci stanno cali di corrente, cancelli lasciati aperti o altri retroscena che piacciono ai complottisti. Nulla di tutto ciò: ci sta solo una gestione superficiale di tutta la vicenda che in alcuni passaggi sfocia nella stupidità umanamente intesa o nel dilettantismo che avrebbe potuto mettere a rischio la vita dell’orso appena catturato, e che per reazione contraria ne ha invece garantito la fuga”.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook