Orsi Jj4 e Mj5: sospeso l’abbattimento fino al 27 giugno

Lo ha stabilito il Tar di Trento. Entro questa data le associazioni animaliste e il ministero dell’Ambiente dovranno concordare un progetto per il trasferimento dei due animali. Udienza di merito fissata per il 14 dicembre. Lav: “Le possibilità di trasferirli sono concrete e reali”

Almeno fino al prossimo 27 giugno l’orsa Jj4 e l’orso Mj5 non verranno abbattuti. Lo ha stabilito nella mattinata di oggi, venerdì 26 maggio, il Tar di Trento. Il tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta da diverse associazioni animaliste per la sospensione dell’ordinanza di abbattimento dei due animali.

L’orsa Jj4 è ritenuta responsabile dell’uccisione del runner Andrea Papi, avvenuta lo scorso 5 aprile nei boschi di Caldes. Attualmente è rinchiusa in uno dei recinti per orsi del centro di Casteller. L’orso MJ5, ad oggi in libertà, è considerato aggressivo. È accusato di aver aggredito un escursionista nel marzo scorso.

Il 27 giugno è il termine ultimo entro il quale Lav, Enpa e Oipa – le associazioni animaliste che hanno presentato ricorso contro le ordinanze di abbattimento degli animali – e il ministero dell’Ambiente devono trovare un accordo per il trasferimento degli animali ed evitarne così l’abbattimento. Tra le destinazioni probabili un santuario in Germania, in Romania o in Giordania. L’udienza di merito è stata invece fissata per il 14 dicembre.

“La vita degli orsi Jj4 e Mj5 per ora è salva – scrive su Facebook la Lav, la Lega anti vivisezione – Le possibilità di trasferirli sono concrete e reali e depositeremo il progetto per portare in salvo gli animali in un rifugio sicuro che sosterremo a nostre spese”.

“La decisione presa oggi dal Tar di Trento di sospendere l’abbattimento degli orsi Jj4 e di Mj5 rappresenta una prima buona notizia. Il nostro auspicio – dichiara Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità di Legambiente – è che quanto accaduto in Trentino nei mesi scorsi apra una riflessione importante, accompagnata da interventi concreti non più rimandabili, sul futuro e sul miglioramento della gestione dell’orso bruno sulle Alpi e la coesistenza con l’uomo partendo dal fatto che in natura il rischio zero non esiste. Quello che serve mettere in campo è un nuovo approccio e metodo unito al rafforzamento del PACOBACE. Serve da un lato un nuovo patto tra le istituzioni, gli enti che si occupano di conservazione, in primis le aree protette, e le comunità locali. Dall’altro lato la gestione dell’orso bruno sulle Alpi, insieme a quella degli altri animali selvatici, deve essere affrontata come una questione nazionale di ampio respiro attraverso un piano strategico che abbia un approccio scientifico e persegua l’obiettivo della coesistenza. A tal riguardo – conclude Nicoletti – auspichiamo che il tavolo tecnico promosso dal MASE, a fine aprile e che ha coinvolto associazioni ambientaliste e animaliste, diventi al più presto operativo con l’attuazione di un piano strategico nazionale per la gestione dell’orso sulle Alpi e coinvolga oltre al Trentino anche le altre Regioni e province autonome in coerenza con quanto prevede il PACOBACE”.

Per quanto riguarda il rafforzamento del PACOBACE, Legambiente indica nel suo report “Biodiversità a rischio 2023” dieci azioni preventive da mettere in campo:

1) la rimozione delle fonti di cibo di natura antropica e il controllo dell’accesso alle stesse da parte degli animali.

2) Le azioni di dissuasione verso gli animali confidenti (deterrenti, barriere fisiche ecc).

3) più campagne di informazione e sensibilizzazione tra le comunità locali.

4) più attività di monitoraggio dell’orso.

5) una comunicazione trasparente sui casi problematici.

6) il coinvolgimento della comunità locale nella gestione dei conflitti, suddividendo correttamente le responsabilità.

7) La revisione e il monitoraggio dei piani di gestione dei conflitti.

8) Il coinvolgimento dei tecnici e degli esperti della specie nella gestione delle situazioni critiche e nelle decisioni politiche.

9) Il coinvolgimento delle istituzioni, delle aree protette e delle associazioni ambientaliste di tutto il territorio alpino nella governance e nelle strategie per la conservazione dell’Orso e rendere operativo il Tavolo Tecnico promosso dal MASE in coerenza di quanto prevede il PACOBACE.

10) Il finanziamento e la realizzazione di corridoi faunistici.

