Dopo l’uccisione dell’orsa Amarena, prosegue la ricerca dei cuccioli

Sono due orsi di otto mesi che, spaventati, sono scappati nelle campagne circostanti. Il Parco: “Non sarà facile prenderli riducendo al minimo lo stress”

A seguito dell’uccisione a colpi di fucile dell’orsa Amarena, avvenuta il 31 agosto scorso a San Benedetto dei Marsi, sono state avviate le indagini, tra cui la necroscopia e la perizia balistica, necessarie a far luce sulle dinamiche dei fatti. Come ha dichiarato Luciano Sammarone, direttore del Parco, durante il Consiglio direttivo riunitosi d’urgenza l’1 settembre, “gli accertamenti hanno consentito di rilevare che l’uomo ha sparato con un calibro 12 sovrapposto, regolarmente detenuto, mentre è da verificare il tipo di munizione utilizzata. Sono ancora da chiarire le condizioni in cui sono maturati i fatti: l’uomo ha dichiarato di essersi spaventato, ma ha avuto comunque il tempo di prelevare il fucile da caccia e le munizioni, che dovrebbero essere custodite in due armadi blindati, uscire nel cortile di casa e sparare”.

In attesa di chiarimenti, gli sforzi del personale del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise sono stati indirizzati alla ricerca dei due cuccioli di Amarena, che si trovavano con la madre al momento dell’uccisione e che risultano ora dispersi. Come si legge sul sito dell’Ente Parco, i due cuccioli, di circa 8 mesi, spaventati dalla perdita della mamma, dopo essere rimasti inizialmente sul posto, sono poi scappati nelle campagne circostanti. Un ambiente non favorevole alle ricerche: quello della periferia orientale del Fucino è infatti un territorio vasto, con campi di mais, capannoni industriali e infrastrutture urbane, facilmente sfruttabile dai due cuccioli per trovare luoghi in cui nascondersi.

A ciò bisogna aggiungere anche l’irruzione dei curiosi che dopo l’evento hanno preso d’assalto la zona per inseguire gli orsi: per far calmare la situazione è stato necessario l’intervento del sindaco di San Benedetto dei Marsi, che il 2 settembre ha emanato un’ordinanza per limitare la circolazione e gli inseguimenti.

Per quanto riguarda le operazioni di ricerca ufficiali, invece, sempre dal sito dell’Ente si apprende che le ricerche dei due orsi, avvistati per ora solo di notte, sono state avviate secondo i protocolli operativi approvati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, seguendo le indicazioni dell’Ispra e includendo tecnici internazionali esperti nel recupero dei cuccioli orfani. Tuttavia, ad oggi, “i tentativi di cattura, con diversi strumenti, non hanno dato i risultati sperati. La cattura è oltremodo difficile perché stiamo parlando di due orsi che non è possibile catturare con metodi tradizionali, laccio di Aldrich, trappola a tubo o teleanestesia, e non li si può prendere come se fossero due cuccioli di cane o di gatto. Bisogna prenderli riducendo al massimo lo stress, visto che sono spaventati”. Si può contare così solo su gabbie con esche alimentari e olfattive.

Un ulteriore problema sarà capire, una volta presi i cuccioli, come comportarsi. Come ha spiegato ancora Sammarone durante la riunione del Consiglio, infatti, il Parco sta valutando, congiuntamente con l’Ispra “se rimetterli subito in natura, dopo aver valutato le condizioni generali, o se destinarli ad un programma si recupero in cattività sulla scorta dell’esperienza dell’orsa Morena (un’orsetta recuperata nel 2014 nel Parco senza mamma e rilasciata poi in natura nel 2015 e che venne trovata morta, a luglio di quello stesso anno, a seguito di attacchi predatori da parte di altri carnivori, ndr)”.

Leggi anche Grandi carnivori, piccoli rischi