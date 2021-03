Onu: ripristinare le foreste contro nuove pandemie

Il ripristino degli ecosistemi forestali è il tema scelto dalle Nazioni Unite per la giornata internazionale delle foreste che si celebra il 21 marzo. Ogni anno 7 milioni di ettari di foreste sono convertiti ad altri usi

“Il ripristino delle foreste: un percorso di recupero e benessere” è il tema scelto quest’anno dall’Onu per celebrare la Giornata Internazionale della Foresta.

“La ripresa dalla pandemia da covid-19 dovrebbe portare a un’azione più forte per salvaguardare le foreste del mondo – ha detto Liu Zhenmin, capo del Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite, durante l’evento di lancio dell’edizione del 21 marzo 2021 – Queste risorse naturali hanno contribuito a proteggere la salute e il benessere durante la crisi globale”.

Il settore forestale durante la pandemia ha fornito prodotti sanitari essenziali e salvavita, come maschere per il viso, prodotti per la pulizia ed etanolo utilizzato nei disinfettanti. Nel frattempo, spazi verdi, parchi e foreste sono stati vitali durante “questi tempi di allontanamento sociale”, e foreste sane e ben gestite fungono anche da tamponi naturali contro le zoonosi, scongiurando così il rischio di future pandemie.

Foreste minacciate

“Eppure, nonostante la loro ovvia importanza, le foreste continuano ad essere minacciate”, ha aggiunto Liu – Ogni anno, sette milioni di ettari di foreste naturali vengono convertiti ad altri usi del suolo come l’agricoltura commerciale su larga scala e altre attività economiche. E mentre il tasso di deforestazione è rallentato negli ultimi dieci anni, la perdita di copertura degli alberi è continuata senza sosta ai tropici, in gran parte a causa di cause umane e naturali “.

Se non agiamo ora, rischiamo un punto di non ritorno. Le crisi che il nostro pianeta deve affrontare richiedono un’azione urgente da parte di tutti: governi, organizzazioni internazionali e della società civile, settore privato, autorità locali e individui. I popoli indigeni stanno aprendo la strada. Si prendono cura della biodiversità della Terra e ottengono risultati di conservazione con pochissime risorse finanziarie e scarso sostegno – António Guterres, segretario generale dell’Onu

Un percorso per il recupero

L’Onu ritiene che la gestione sostenibile delle foreste sia fondamentale per combattere il cambiamento climatico e per garantire un futuro migliore per tutti. E infatti il tema della Giornata internazionale delle foreste di quest’anno – “Ripristino forestale: un percorso per il recupero e il benessere” – è in linea anche con il Decennio delle Nazioni Unite sul ripristino degli ecosistemi , dal 2021 al 2030.

“Se non agiamo ora, rischiamo un punto di non ritorno”, ha ammonito il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres nel suo messaggio per la Giornata.

“Le crisi che il nostro pianeta deve affrontare richiedono un’azione urgente da parte di tutti: governi, organizzazioni internazionali e della società civile, settore privato, autorità locali e individui – ha affermato Guterres – I popoli indigeni stanno aprendo la strada. Si prendono cura della biodiversità della Terra e ottengono risultati di conservazione con pochissime risorse finanziarie e scarso sostegno “.

Foreste per le persone e il pianeta

Il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), Qu Dongyu, ha sottolineato come il ripristino delle foreste e la loro gestione sostenibile avvantaggino sia le persone che il pianeta. Questo investimento contribuirà anche alla ripresa economica dalla pandemia, ha aggiunto, poiché “le attività di ripristino delle foreste creano posti di lavoro verdi, generano redditi, migliorano la salute umana e aumentano la sicurezza umana”. Sebbene il covid-19 sia stato “un duro campanello d’allarme, rappresenta anche un’opportunità unica per riprendersi meglio e più forte.

“Usiamo questa Giornata internazionale delle foreste per inviare un messaggio forte”, ha concluso Liu – Ripristiniamo e proteggiamo le nostre foreste, il nostro pianeta e tutti i suoi ecosistemi vitali per le generazioni a venire”.