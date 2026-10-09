Temperature superiori alla media, mari bollenti in autunno e variazioni nelle precipitazioni. Aumenta rischio siccità e inondazioni. Per Onu, l’attuale El Niño potrebbe essere il più intenso mai registrato

Il potente fenomeno meteorologico El Niño, attualmente in corso, si intensificherà ulteriormente nei prossimi mesi fino a raggiungere il picco a dicembre, per poi persistere fino a febbraio: lo ha reso noto l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), un’agenzia dell’Onu.

El Niño è una variazione climatica naturale che provoca un innalzamento delle temperature superficiali nelle aree centrale e orientale dell’Oceano Pacifico equatoriale. L’episodio attuale, dichiarato a giugno, potrebbe diventare il più intenso mai registrato, amplificando gli effetti del cambiamento climatico di origine antropica.

Secondo il bollettino stagionale sul clima pubblicato mensilmente dall’Omm, le temperature superficiali del mare nel Pacifico tropicale centrale e orientale dovrebbero raggiungere “livelli record nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, riflettendo l’intensificazione dell’episodio di El Niño”. Si prevede che il fenomeno determini temperature superiori alla media su gran parte del pianeta e modifichi i regimi delle precipitazioni, aumentando così il rischio di siccità e inondazioni in diverse regioni.

“El Niño è ormai consolidato e si sta intensificando rapidamente. Secondo le previsioni dell’Omm, la probabilità che persista fino a febbraio 2027 è prossima al 100%, il che potrebbe renderlo uno degli episodi più intensi almeno dal 1950”, ha dichiarato la segretaria generale Celeste Saulo. La stima deriva da un consenso tra tredici centri nazionali e internazionali, basato sullo scambio in tempo reale di dati provenienti da boe oceanografiche, satelliti e radiosonde, sotto il coordinamento dell’Omm. Secondo l’agenzia specializzata dell’Onu, El Niño “dovrebbe continuare a intensificarsi prima di raggiungere il picco a dicembre”, proprio mentre la Terra ha registrato il mese di agosto più caldo di sempre.

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