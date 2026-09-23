Senza le emissioni accumulate dal 2015, le ondate di calore estreme registrate negli ultimi anni sarebbero state meno intense. Lo studio pubblicato su Geophysical Research Letters

Le recenti ondate di calore in Europa sono state aggravate dalle emissioni di gas serra accumulate negli ultimi dieci anni, paradossalmente proprio da quando quasi 200 Paesi si sono impegnati a limitare il riscaldamento globale nell’ambito dell’Accordo di Parigi sul clima del 2015. Lo indica un’analisi che ha utilizzato l’intelligenza artificiale generativa per confrontare modelli climatici e dati meteorologici. I risultati sono pubblicati sulla rivista Geophysical Research Letters dai ricercatori dell’Università di Stanford.

“Abbiamo trovato prove concrete che, senza le emissioni accumulate dal 2015, l’ondata di calore in Europa nell’estate del 2025 sarebbe stata molto probabilmente meno calda”, spiega l’autore principale Jared Trok, dottorando presso la Stanford Doerr School of Sustainability. “Questo risultato non è un’esclusiva dell’ondata di calore del 2025, ma è valido anche per la settimana più calda in Europa in ogni singolo anno almeno dal 2021”.

“Anche negli scenari più ottimistici per la riduzione delle emissioni, in futuro ci saranno comunque più emissioni di quelle registrate nell’ultimo decennio successivo all’Accordo di Parigi”, aggiunge il coautore Noah Diffenbaugh. “Questo studio evidenzia che possiamo aspettarci che le ondate di calore estreme che abbiamo sperimentato di recente si intensifichino ulteriormente nei prossimi anni”.