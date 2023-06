Omar Di Felice ha vinto la Trans Am bike race

L’ultraciclista romano ha trionfato alla nona edizione della gara che attraversa gli Stati Uniti: 7.000 km senza nessuna forma di assistenza

Omar Di Felice ha vinto la nona edizione della Trans America bike race, la gara che attraversa gli Stati Uniti coast to coast, con partenza da Astoria (Oregon) e arrivo a Yorktown (Virginia). Ben 7.000 km, dal Pacifico all’Atlantico, attraversando 10 Stati, in cui è vietata ogni forma di assistenza agli atleti. Di Felice ha impiegato 18 giorni, 10 ore e 10 minuti.

La Trans Am Bike Race è una gara del tutto particolare, non è una corsa a tappe e l’orologio scorre sempre, quindi per vincere gli atleti devono ottimizzare i tempi, calcolando quante ore dedicare al sonno, ai pasti e a pedalare, ovviamente.

Una gara condotta quasi sempre in testa, durante la quale non ha mai fatto mancare il sostegno alla CicloAppennina e ad Appennino Bike Tour, la Ciclovia che lui stesso ha contribuito a disegnare percorrendola più volte, inviando agli organizzatori post e messaggi nel corso di questi 18 giorni.

Omar ha preso il comando della gara all’inizio del 4 giorno quando è riuscito a superare i due concorrenti più insidiosi, il canadese trentaseienne Henry Do e il quarantenne polacco Pulawski. I tre si sono dati battaglia a lungo con Omar sempre saldamente in testa che, con uno sforzo sovrumano e una pedalata non stop di 24 ore, riusciva ad acchiappare, unico corridore, l’ultimo traghetto notturno per il Kentucky che gli avrebbe garantito qualche ora di riposo e di vantaggio sugli altri partecipanti. Poi è stata gestione del vantaggio e lotta mentale per trovare le motivazioni giuste e proseguire a macinare miglia su miglia.

In uno degli ultimi post che ha pubblicato qualche ora prima dell’arrivo ha parlato della notte più difficile della sua vita. In effetti da quando è entrato nello Stato della Virginia il suo passo è sembrato rallentare e ha perso buona parte del vantaggio che aveva accumulato nei giorni precedenti nei confronti del secondo, il polacco Pawel Pulawski che, nel tratto pianeggiante pedalato in notturna dopo l’attraversamento degli Appalachi, ha dato l’impressione di poter recuperare.

È stato probabilmente il momento più difficile per Omar che ha sofferto il clima rigido, ma con il progredire delle ore e l’arrivo di temperature più miti il campione ha ricominciato a macinare miglia.

Omar Di Felice è stato protagonista della Trans Am bike race, una delle gare iconiche del mondo ultracycling, già nel 2019 quando, con il tempo totale di 20 giorni e 08 ore riuscì a salire sul podio diventando così il primo italiano a centrare l’obiettivo.