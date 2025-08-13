Oltre le certificazioni ambientali: guida al significato delle sigle nei mobili di design

Nel mondo dell’arredamento, la sostenibilità è ormai un passaggio obbligato. Lo chiedono le normative, lo chiedono i consumatori, lo chiede soprattutto la crisi ecologica in corso. Eppure, non tutto ciò che si dichiara “green” lo è davvero.

Nel settore del design, dove materiali, filiere e lavorazioni sono estremamente diversificate, non sempre una sigla racconta ciò che si nasconde dietro a un prodotto. Alcuni marchi, infatti, lavorano dietro le quinte, privilegiando tracciabilità, durabilità e controllo diretto delle lavorazioni. È chiaramente il motivo per cui gli Edra divani, per citarne alcuni, non hanno lo stesso prezzo della cosiddetta fast furniture. Il problema è che tra sigle, dichiarazioni e standard internazionali, spesso chi acquista non ha gli strumenti per orientarsi e per capire cosa sta davvero comprando quando sceglie mobili a basso costo.

Le certificazioni ambientali: cosa sono, a cosa servono

Nel settore dell’arredo, le certificazioni servono a garantire che un prodotto rispetti determinati criteri ambientali, sanitari o etici. Ma le sigle sono molte, e spesso si sovrappongono, rendendo difficile comprendere cosa realmente attestano. Per questo è utile avere una guida chiara che ne spieghi il significato, i limiti e i campi di applicazione.

– FSC (Forest Stewardship Council)

Certifica che il legno proviene da foreste gestite in modo responsabile, dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Include criteri come la tutela della biodiversità, il rispetto dei diritti delle comunità locali e il divieto di disboscamento illegale. Chi la utilizza? Riva 1920 lavora esclusivamente con legni certificati FSC e utilizza anche legni di recupero, come il Kauri neozelandese millenario. Anche Ethimo nel settore dell’outdoor adotta la certificazione FSC per numerose collezioni.

– PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

Riconosciuta a livello internazionale, è un’alternativa a FSC, con un impianto più decentralizzato. È molto diffusa in Europa, in particolare per i pannelli in legno e gli arredi da ufficio. I criteri sono simili, anche se spesso meno severi nei controlli. Diversi fornitori italiani certificano pannelli PEFC, ma non sempre l’etichetta arriva al consumatore finale.

– Greenguard e Greenguard Gold

Queste certificazioni valutano le emissioni di sostanze volatili nocive (VOC) dai materiali utilizzati nei prodotti, in particolare per la qualità dell’aria negli ambienti chiusi. Sono emesse da UL Environment e molto usate nel contract e nell’arredo da ufficio. Arper ha certificato con GREENGUARD Gold diverse sedute con rivestimenti e materiali a bassa emissione. Anche Cappellini e Steelcase seguono questo standard.

– EU Ecolabel

Marchio ufficiale dell’Unione Europea per i prodotti a basso impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita: produzione, utilizzo, smaltimento. È più diffuso in ambito tessile, detergenti, carta, meno nell’arredo residenziale. Alcune forniture scolastiche e alberghiere impiegano mobili certificati EU Ecolabel, anche se nel settore del design è ancora poco utilizzata.

– Cradle to Cradle Certified®

Si basa su un modello di economia circolare: i prodotti devono essere progettati per essere riutilizzati, riciclati o compostati. Valuta anche la salubrità dei materiali, l’uso di energia rinnovabile, la gestione delle acque e le pratiche sociali. Herman Miller ha adottato Cradle to Cradle per diverse sue collezioni. In Italia, l’applicazione resta marginale ma l’approccio progettuale inizia ad attrarre alcune aziende attente all’innovazione. Ad esempio, l’edizione speciale dell’iconico Camaleonda di B&B Italia con Stella McCartney è sviluppata con rivestimenti certificati Cradle to Cradle Certified® Gold.

Se un prodotto non è certificato significa che non è sostenibile?

No, l’assenza di certificazione non implica automaticamente che un prodotto non sia sostenibile. Le certificazioni ambientali sono strumenti utili per tracciare e comunicare buone pratiche, ma non esauriscono la complessità delle scelte progettuali, produttive e logistiche che stanno dietro a un arredo di qualità. Esistono aziende che adottano strategie sostenibili profonde, strutturate e verificabili, pur senza ricorrere a sigle esterne.

È il caso, dell’Edra Standard, un divano realizzato su ordinazione in Toscana, senza sovrapproduzioni e con controlli diretti della filiera, imbottito con un materiale brevettato che garantisce resistenza nel tempo e comfort. Altrimenti Zanotta, marchio storico del design italiano, da anni porta avanti una riflessione sulla qualità costruttiva come strumento di sostenibilità, puntando su prodotti smontabili, facilmente riparabili e progettati con elementi intercambiabili. Flexform, infine, ha adottato una filosofia “buy less, buy better”, producendo solo su ordinazione, in Italia, con una forte attenzione alla selezione dei materiali e alla durevolezza delle imbottiture.

In tutti questi casi, la sostenibilità non viene affidata soltanto a un marchio stampato sull’etichetta, ma si traduce in una serie di scelte concrete e sistemiche: filiera corta, controllo diretto della produzione, durabilità tecnica e formale, attenzione alla riparabilità. Sono strategie che richiedono un investimento culturale prima ancora che economico, e che spesso sfuggono alle logiche della comunicazione standardizzata. Per questo, nel valutare la sostenibilità di un mobile, le certificazioni sono solo una parte della storia. Il resto va cercato nei materiali, nei processi, nella visione a lungo termine di chi progetta e produce.

Cosa rende davvero un mobile “sostenibile”

Chi desidera acquistare in modo consapevole dovrebbe andare oltre le dichiarazioni generiche e porsi alcune domande fondamentali. Innanzitutto: da dove provengono i materiali utilizzati? Sono tracciabili, certificati, gestiti in modo responsabile? È importante anche chiedersi quanto durerà il prodotto, se è stato progettato per essere riparato, aggiornato o smontato, o se invece è destinato a essere sostituito dopo pochi anni.

Contano anche il luogo e le modalità di produzione: realizzare un mobile in una filiera corta, controllata e rispettosa dei diritti del lavoro ha un impatto ambientale e sociale molto diverso rispetto a una produzione delocalizzata e opaca. Un altro aspetto da valutare sono le emissioni generate lungo tutto il ciclo di vita, dalla fabbricazione alla distribuzione, fino al trasporto. Infine, è bene chiedersi che fine farà quel mobile: può essere riciclato, riutilizzato, smontato in singoli materiali o sarà destinato ai rifiuti ingombranti?

Le certificazioni possono offrire risposte utili a parte di queste domande, soprattutto nei contesti produttivi complessi e globali. Tuttavia, nessuna sigla da sola è sufficiente. Servono competenze progettuali, trasparenza e una visione d’insieme capace di tenere insieme qualità costruttiva, impatto ambientale e durata nel tempo. In definitiva, la sostenibilità reale di un mobile si riconosce nei fatti, non solo nelle etichette.