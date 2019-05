Si intitola Olivetti 110 anni di innovazione la mostra aperta al pubblico negli spazi delle Officine H di Ivrea dal 22 novembre e per tutto il mese di gennaio prossimo.

La mostra si configura come un racconto articolato in più parti della storia di una industria italiana che ha cambiato la vita di intere generazioni. Tutto ha inizio l’11 agosto del 1908, quando Camillo Olivetti rivolge alla moglie “mille baci affettuosi” in una lettera redatta con il prototipo della macchina da scrivere M1, la prima della storia Olivetti, che entrerà in produzione l’anno dopo. Da questo momento sboccia in tutta la sua innovazione un’esperienza imprenditoriale e umana il cui valore innovativo e sociale viene riconosciuto ancora oggi in Italia e all’estero.

Nel corso della fertile attività di Olivetti l’architettura, il design, la grafica, la pubblicità hanno contribuito a formare un modello aperto di impresa, unico nella storia dell’industria del dopoguerra, rappresentando al contempo un importante contributo alla cultura visiva del paese. In questo percorso la parola innovazione ha sempre rivestito un ruolo fondamentale come forma di costante disequilibrio alla ricerca di nuovi beni, di nuovi materiali, di nuove forme di organizzazione sviluppate entro un nuovo codice etico ed estetico. Un modello di corporate image fuori da ogni schema dove ha prevalso il metodo sul sistema, dove la semplice organizzazione ha prevalso sul programma.

Per esprimere tutto ciò che è stata l’esperienza Olivetti, la mostra allestita a Ivrea proporrà un mix di scatti fotografici e manifesti pubblicitari, rendendo il giusto merito a chi l’ha resa possibile. Tecnici, fotografi, ingegneri, artisti, scrittori, urbanisti, psicologi e lavoratori hanno immaginato insieme negozi, piegato materiali, inventato forme e usi degli oggetti, pensato la fabbrica e la produzione, preso le misure al rapporto tra uomo e macchina, previsto i desideri e inventato gli strumenti per realizzarli, transitando il progetto modernista di messa in forma della vita nel mondo delle tecnologie e dell’informazione.

Dare un’anima ai prodotti è stato, e continua a essere, il marchio di fabbrica di questa azienda. E questa mostra ne è la testimonianza migliore.

