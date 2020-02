La società energetica statale indonesiana Pertamina ha rotto un accordo con Eni per costruire una raffineria per trasformare l’olio di palma in biodiesel. La fine della partnership, che era stata concordata l’anno scorso, è una conseguenza degli standard di sostenibilità più rigorosi di Eni. Gli standard erano più forti di quanto Pertamina fosse disposto ad accettare. Pertamina ed Eni, in joint venture, avevano pianificato di costruire una raffineria in Indonesia per la lavorazione di olio di palma grezzo (CPO) da utilizzare come carburante per il trasporto. Tuttavia, Pertamina ha affermato che i suoi fornitori di CPO (Crude palm oil) non avevano soddisfatto gli standard di certificazione internazionali richiesti da Eni.

Nonostante la fine della partnership, Pertamina continuerà comunque con la raffineria. Ha stretto un accordo con UOP, una compagnia petrolifera con sede negli Stati Uniti, per costruire la raffineria, che aprirà nel 2024 e produrrà 1 milione di chilolitri di biodiesel all’anno. Sebbene Eni non accetti un CPO non sostenibile o non tracciabile, ciò non sembra preoccupare l’UOP. Eni ha definito i requisiti della Tavola rotonda sull’olio di palma sostenibile (RSPO) per l’OCP, oltre i requisiti legali indonesiani. Ciò sembra aver spinto Pertamina a porre fine alla sua partnership con Eni.

Il rischio più elevato di perdite arriva in un momento in cui l’Indonesia sta aumentando i suoi obiettivi sui biocarburanti come mezzo per sostenere l’industria dell’olio di palma. Il presidente indonesiano Joko Widodo vuole compensare il deficit commerciale del Paese espandendo le vendite di biocarburanti miscelati con olio di palma. L’aumento delle miscele obbligatorie di biocarburanti ha stimolato la domanda di olio di palma, supportando i produttori indonesiani e le raffinerie di biodiesel in un momento in cui la domanda globale è diminuita.

Nonostante l’aumento della domanda interna, il governo non ha fissato requisiti di sostenibilità per la produzione di biocarburanti. Di conseguenza, una maggiore domanda da parte degli utenti finali aumenterà probabilmente la pressione sull’uso del suolo per la palma da olio e creerà anche un potenziale mercato di perdite per coltivatori e produttori che non sono conformi alle politiche di non deforestazione e sfruttamento (NDPE).