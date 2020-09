Gli oli alimentari, dannosi per il clima e la biodiversità, non devono più essere considerati rinnovabili. In Italia si è deciso per l’esclusione graduale tra il 2024 e il 2030: la scelta meno coraggiosa / In Italia paghiamo l’1% in più il carburante per distruggere le foreste

La Commissione Affari Europei del Senato ha finalmente finito di analizzare e modificare la

“Legge di Delegazione Europea” che include il recepimento italiano della nuova direttiva europea

sulle energie rinnovabili. E male. Male perché, soprattutto in materia di biocarburanti e di bioliquidi dannosi, come l’olio di palma e di soia, non ha fatto neanche lo sforzo di scostarsi dal minimo che richiedeva obbligatoriamente la norma comunitaria.

L’Europa si è accorta che sostituire gasolio con oli alimentari (in particolare di palma e di soia) era dannoso per il clima e la biodiversità, tanto da non considerarli più rinnovabili e decidere di cessare i sussidi. Ma consente agli Stati membri di deciderne i tempi: si possono eliminare subito, come ha già fatto la Francia dal 1 gennaio 2020, oppure non consumarne di più di quanto fatto nel 2019 sino al massimo al 2023, per poi decrescere progressivamente sino ad annullare i consumi entro il 2030.