Si è conclusa oggi a Ravenna la fiera internazionale dell’industria estrattiva offshore ‘OMC – Offshore Mediterranean Conference’. Un evento che, secondo le dichiarazioni dei partecipanti, sembra essersi trasformato in una convention ambientalista, con riferimenti a rinnovabili ed economia circolare.

“Dichiarazioni che sono del tutto in contrasto con la realtà – commenta Legambiente Emilia-Romagna – Basta pensare che ad oggi è rimasta inevasa la nostra richiesta alle istituzioni di fornire un quadro sugli investimenti di ENI in Emilia Romagna a favore di rinnovabili e risparmio energetico. Una richiesta inascoltata con l’aggravante che ENI è un’industria di Stato”.

L’associazione ambientalista richiede da tempo una politica di riconversione del settore verso tecnologie pulite, che possa tutelare i posti di lavoro e le imprese della Regione, e per questo insieme ad altri soggetti impegnati nella battaglia contro i cambiamenti climatici suoi attivisti hanno partecipato a un presidio davanti alle porte della fiera. La manifestazione è stata un modo per tornare a chiedere al governo e alle società energetiche italiane impegni concreti ed efficaci a garantire la transizione energetica. Un passaggio importante che certamente non si compie con l’abbandono delle fonti fossili dall’oggi al domani, ma comunque pensando da subito a una serie di azioni urgenti per vanno portate a termine per cambiare rotta.

“Ci piacerebbe che l’OMC diventasse un giorno la fiera delle tecnologie pulite, con Ravenna come territorio di punta per la transizione energetica – conclude Legambiente Emilia-Romagna – ma, con lo sforzo dedicato al 99% all’utilizzo del fossile, ad oggi questo obiettivo è piuttosto lontano dalla realtà”.

