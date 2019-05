Olivia vuole diventare una veterinaria, suo fratello Carter un biologo marino. I Ries sembrerebbero due tranquilli ragazzi americani di 16 e 17 anni, ma in realtà non è così. Alla sola età di 7 e 8 anni e mezzo hanno fondato, nel 2009, One more generation, un’associazione per la salvaguardia delle specie a rischio. «Dopo l’adozione di due ghepardi in Sudafrica – racconta Carter – chiesi a mio padre perché gli animali dovevano essere adottati. Spiegò che così si può salvarli e farli diventare vecchi. Questo racconto ci colpì molto: gli chiedemmo di aiutarci a creare un’associazione e a fare qualcosa per la conservazione delle specie».

La reazione dei vostri amici?

All’inizio non fu quella che ci saremmo aspettati: non erano molto interessati, in qualche modo si trattava di qualcosa prevalentemente legato alla scuola. Solo arrivati al liceo in molti hanno preso più seriamente il nostro impegno: hanno capito che stavamo facendo veramente la differenza, impegnandoci in qualcosa di concreto. Le reazioni sono molto legate all’età.

All’inizio avete cominciato come volontari contro il disastro petrolifero della Bp.

Tornammo a casa e accendemmo la televisione: c’erano le immagini dello sversamento di petrolio nel Golfo del Messico, era l’aprile del 2010. C’erano uccelli e tartarughe coperti dal petrolio. Decidemmo, in accordo con cinque agenzie ambientali, di raccogliere quello che era utile agli animali, il materiale sanitario, chiedendolo a chiese, organizzazioni, scuole. La raccolta è durata per quattro mesi e abbiamo inviato tutto a un centro per il recupero, il Marine mammal & sea turtle rescue center: avevano 146 tartarughe, diversi squali, un delfino… tutti recuperati dal disastro ambientale. Siamo stati anche lì per vedere gli effetti della marea nera, un quadro davvero deprimente. Gli sversamenti di petrolio, purtroppo, continuano ad accadere ogni anno, magari in dimensioni minori, con conseguenze per centinaia di anni. In quell’occasione abbiamo anche compreso che la plastica è un problema ancora più grande, perché bastava guardarci intorno per vederla dappertutto. Sacchetti, bottiglie, cannucce: c’è più plastica nell’oceano che petrolio.

Quali sono le specie animali più a rischio?

Ogni anno più di centomila mammiferi marini e un milione di uccelli acquatici vengono uccisi dall’inquinamento del mare. Una buona percentuale muore nel primo anno di vita nella nidificazione solo per le plastiche. Questo accade perché le madri nell’oceano vengono ingannate dal luccichio di alcuni pezzi di plastica, scambiati per pesci e dati da mangiare ai piccoli. Le tartarughe marine confondono i sacchetti di plastica con le meduse e iniziano a masticarli fino a sentirsi sazie, ma in realtà non si sono alimentate e muoiono di fame.

Proprio per questo avete avviato la campagna “One less straw”, qual è lo scopo?

Combattere l’uso delle cannucce di plastica, incoraggiando le persone a chiedere alla propria scuola o il proprio negozio di non usarle più. Al loro posto se ne possono proporre di carta o di vetro. In America si usano più di cinquecento milioni cannucce di plastica ogni giorno.

Qual è il vostro messaggio ai giovani?

Ognuno può fare la differenza e se senti qualcosa che ti scatena la passione, dillo a qualcuno, “contagialo”. Quindi, educa te stesso e diffondi il messaggio.

Autore: Elisabetta Galgani Giornalista professionista, da sempre si occupa di questioni ambientali, sociali e di genere. Dal 2003 a La Nuova Ecologia, il mensile di Legambiente, di cui è stata anche coordinatrice, oggi scrive per la rivista, segue l’online e non solo. Interessata ai social media, da sempre realizza servizi video (dalle riprese alla post-produzione) per la televisione e per il web. Tra le sue collaborazioni giornalistiche quella con il “Nuovo Paese Sera” e “Left- Avvenimenti” e come autrice testi in Rai. È presidente dell’associazione culturale Marmorata169 che si occupa di “racconto di città”. Contatti: galgani@lanuovaecologia.it